Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо дізналося першого суперника у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів arrow

Динамо дізналося першого суперника у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

19 червня 2024 16:51
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Динамо зіграє проти Партизана у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів
Гравці Динамо. Фото: fcdynamo.com
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Сьогодні у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування другого раунду кваліфікації (Q2) Ліги чемпіонів 2024/25. Київське "Динамо" дізналось свого першого супротивника.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Кваліфікація на Лігу чемпіонів

На цьому етапі кваліфікації беруть участь 28 команд — 24 з Шляху чемпіонів та чотири клуби з Шляху представників ліг.

Першим суперником "Динамо" став "Партизан" із Сербії. Матчі другого раунду кваліфікації пройдуть 23-24 та 30-31 липня.

Переможці пар матимуть змогу пройти до Q3 Ліги чемпіонів, а ті, хто програють, перейдуть до Q3 Ліги Європи. Гравці "Динамо" повинні обіграти трьох супротивників, щоб пройти далі.

Нагадаємо, Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.

"Динамо" здивувало вболівальників презентацією нової форми — фото.

"Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

Маліновський розкрив деталі розмови у роздягальні збірної України після поразки від Румунії. 

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.

Ліга чемпіонів
Жеребкування
Динамо
футбол

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі