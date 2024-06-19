Динамо зіграє проти Партизана у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів

Гравці Динамо. Фото: fcdynamo.com

Сьогодні у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування другого раунду кваліфікації (Q2) Ліги чемпіонів 2024/25. Київське "Динамо" дізналось свого першого супротивника.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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На цьому етапі кваліфікації беруть участь 28 команд — 24 з Шляху чемпіонів та чотири клуби з Шляху представників ліг.

Першим суперником "Динамо" став "Партизан" із Сербії. Матчі другого раунду кваліфікації пройдуть 23-24 та 30-31 липня.

Переможці пар матимуть змогу пройти до Q3 Ліги чемпіонів, а ті, хто програють, перейдуть до Q3 Ліги Європи. Гравці "Динамо" повинні обіграти трьох супротивників, щоб пройти далі.

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