Динамо сыграет против Партизана во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов

Игроки Динамо. Фото: fcdynamo.com

Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25. Киевское "Динамо" узнало своего первого противника.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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На этом этапе квалификации принимают участие 28 команд — 24 из Пути чемпионов и четыре клуба из Пути представителей лиг.

Первым соперником "Динамо" стал "Партизан" из Сербии. Матчи второго раунда квалификации пройдут 23-24 и 30-31 июля.

Победители пар смогут пройти в Q3 Лиги чемпионов, а проигравшие перейдут в Q3 Лиги Европы. Игроки "Динамо" должны обыграть троих противников, чтобы пройти дальше.

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