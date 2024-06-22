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Днепр-1 скоро снимется с еврокубков и исчезнет

22 июня 2024 13:20
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Агабекян Карен
редактор
Дніпро-1 на межі зникнення: найближчим часом можливе зняття з єврокубків
Игроки "Днепра-1". Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Еще до старта еврокубков Украина может лишиться одной команды. По всей вероятности, "Днепр-1" снимется с турнира и может прекратить существование.

Об этом на своем YouTube-канале сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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По информации источника, "Днепр-1" может не сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций с "Академией Пушкаша", поскольку клуб предположительно доживает последние дни своего существования.

"Состава у "Днепра-1" нет, все почти разбежались. Я так, готовясь к программе, посчитал, кто еще до сих пор на контракте, и насчитал 11 футболистов — Кинарейкин, Юрчук, Леднев, Третьяков, Сарапий, Рубчинский, Горин, Гаджиев, Кивинда, где-то там еще двое игроков остались в U-19". U-19 даже все разбежалось", — сказал Бурбас.

По словам источника, в команде обещано погасить долги за январь до конца июня. Пока еще не все получили деньги за первый месяц 2024 года.

Пока клуб распродает футболистов, среди которых Александр Пихаленок и Алексей Гуцуляк, чтобы получить средства для погашения долгов.

При этом клуб не отдает долги, поскольку нет команды от руководства.

"Поэтому единственному владельцу, который сейчас, к сожалению, не имеет доступа к свободе, передали, что вот у нас есть деньги, мы можем дальше двигаться, согласитесь.

И сказали, что неделю ждут от нее ответа, какие вообще дальше могут быть перспективы жизнедеятельности "Днепра-1", — отметил Бурбас.

Также источник добавил, что за тренировочной базой клуба никто не следит, ведь агрономам не платят зарплату с января. К тому же, на всех полях выгорела трава, что делает их непригодными.

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