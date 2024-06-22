Молодые игроки из АПЛ не сыграют за сборную Украины на ОИ-2024

Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: УАФ

Олимпийскую сборную Украины по футболу не усилят молодые игроки из Английской премьер-лиги. Клубы АПЛ не отпустили своих футболистов.

Об этом на своем Телеграм-канале сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Читайте также:

Четверо игроков не поедут на ОИ-2024

По информации Бурбаса, на Олимпийские игры-2024 не отпустили полузащитника "Брентфорда" Егора Ярмолюка. Соответствующее письмо по нему поступило последним.

Ранее официально отказались отпускать своих игроков "Челси" Михаила Мудрика, "Борнмут" Ильи Забарного и "Лехия" Ивана Желизко.

"Отмечу только, что олимпийский турнир не попадает под даты ФИФА. К сожалению, это дает клубам железное право не отпускать своих футболистов в лагерь сборных", — написал Бурбас.

Отметим, что футбольный олимпийский турнир стартует 24 июля и продлится он до 10 августа. Матчи будут играть в Париже, Бордо, Марселе, Лимоне, Нанте, Ницце и Сент-Этьене.

Сборная Украины попала в группу В с Аргентиной, Марокко и Ираком.

Напомним, "Днепр-1" скоро снимется с еврокубков и исчезнет.

Девушка Шапаренко, являющаяся дочерью легенды "Динамо", отреагировала на игру возлюбленного.

Миколенко рассказал, как готовится к матчу против сборной Бельгии.

Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.

Из сборных Украины уберут всех кураторов Pass Глеба Платова.