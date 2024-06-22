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Мудрика, Забарного и Ярмолюка не пустили на Олимпийские игры

22 июня 2024 14:32
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Агабекян Карен
редактор
Молодые игроки из АПЛ не сыграют за сборную Украины на ОИ-2024
Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Олимпийскую сборную Украины по футболу не усилят молодые игроки из Английской премьер-лиги. Клубы АПЛ не отпустили своих футболистов.

Об этом на своем Телеграм-канале сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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По информации Бурбаса, на Олимпийские игры-2024 не отпустили полузащитника "Брентфорда" Егора Ярмолюка. Соответствующее письмо по нему поступило последним.

Ранее официально отказались отпускать своих игроков "Челси" Михаила Мудрика, "Борнмут" Ильи Забарного и "Лехия" Ивана Желизко.

"Отмечу только, что олимпийский турнир не попадает под даты ФИФА. К сожалению, это дает клубам железное право не отпускать своих футболистов в лагерь сборных", — написал Бурбас.

Отметим, что футбольный олимпийский турнир стартует 24 июля и продлится он до 10 августа. Матчи будут играть в Париже, Бордо, Марселе, Лимоне, Нанте, Ницце и Сент-Этьене.

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футбол
Олимпийские игры
Михаил Мудрик
Олимпиада-2024
Илья Забарный
Егор Ярмолюк
Олимпийская сборная Украины

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