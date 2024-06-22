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Миколенко рассказал, как готовится к матчу против сборной Бельгии

22 июня 2024 13:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко назвал сроки своего возвращения на поле
Виталий Миколенко перед матчем сборной Украины со Словакией. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко еще не сыграл ни одной минуты на чемпионате Европы по футболу. Перед стартом турнира молодой защитник получил травму. 

Миколенко в интервью Sportarena рассказал, как проходит процесс его восстановления. 

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Травма Виталия Миколенко оказалась не настолько серьезной, чтобы исключить его участие в континентальном первенстве. Однако матчи с командами Румынии и Словакии он пропустил. 

Уже в среду, 26 июня, сборная Украины сыграет с Бельгией. В этом поединке будет решаться, выйдут ли "сине-желтые" в плей-офф турнира. Защитник "Эвертона" готов помочь своей национальной команде. 

Сборная Украины
Сборная Украины благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/uafukraine/

Когда Миколенко вернется на поле 

Украинский футболист заверил, что уже находится в обойме футболистов сборной Украины. Тренерский штаб может рассчитывать на него в любой момент. До матча с Бельгией осталось еще несколько дней, и Миколенко рассчитывает выйти на поле в этом поединке. 

Миколенко заявил, что был готов играть и в матче со Словакией, но тренер решил не бросать его в бой. Физически Виталий уже готов помочь "сине-желтым", но финальное решение будет за Ребровым. 

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Сборная Украины по футболу
Виталий Миколенко
Евро-2024

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