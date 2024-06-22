Миколенко назвал сроки своего возвращения на поле

Миколенко рассказал, как готовится к матчу против сборной Бельгии
Футболист английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко еще не сыграл ни одной минуты на чемпионате Европы по футболу. Перед стартом турнира молодой защитник получил травму.
Миколенко в интервью Sportarena рассказал, как проходит процесс его восстановления.
Травма Виталия Миколенко оказалась не настолько серьезной, чтобы исключить его участие в континентальном первенстве. Однако матчи с командами Румынии и Словакии он пропустил.
Уже в среду, 26 июня, сборная Украины сыграет с Бельгией. В этом поединке будет решаться, выйдут ли "сине-желтые" в плей-офф турнира. Защитник "Эвертона" готов помочь своей национальной команде.
Когда Миколенко вернется на поле
Украинский футболист заверил, что уже находится в обойме футболистов сборной Украины. Тренерский штаб может рассчитывать на него в любой момент. До матча с Бельгией осталось еще несколько дней, и Миколенко рассчитывает выйти на поле в этом поединке.
Миколенко заявил, что был готов играть и в матче со Словакией, но тренер решил не бросать его в бой. Физически Виталий уже готов помочь "сине-желтым", но финальное решение будет за Ребровым.
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