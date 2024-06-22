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Миколенко розповів, як готується до матчу проти збірної Бельгії

22 червня 2024 13:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко назвав терміни свого повернення на поле
Віталій Миколенко перед матчем збірної України зі Словаччиною Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко ще не зіграв жодної хвилини на чемпіонаті Європи з футболу. Перед стартом турніру молодий захисник отримав травму.

Миколенко в інтерв'ю Sportarena розповів, як відбувається процес його відновлення.

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Травма Віталія Миколенка виявилася не настільки серйозною, щоб унеможливити його участь у континентальній першості. Проте матчі з командами Румунії та Словаччини він пропустив.

Вже у середу, 26 червня, збірна України зіграє із Бельгією. У цьому поєдинку вирішуватиметься, чи вийдуть "синьо-жовті" до плей-офф турніру. Захисник "Евертона" готовий допомогти своїй національній команді.

Збірна України
Збірна України дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/uafukraine/

Коли Миколенко повернеться на поле

Український футболіст запевнив, що вже перебуває в обоймі футболістів збірної України. Тренерський штаб може розраховувати на нього будь-якої миті. До матчу з Бельгією залишилося ще кілька днів, і Миколенко розраховує вийти на поле у цьому поєдинку.

Миколенко заявив, що був готовий грати й у матчі зі Словаччиною, але тренер вирішив не кидати його у бій. Фізично Віталій вже готовий допомогти "синьо-жовтим", але фінальне рішення буде за Ребровим.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Віталій Миколенко
Євро-2024

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