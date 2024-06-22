Миколенко назвав терміни свого повернення на поле

Миколенко розповів, як готується до матчу проти збірної Бельгії
Футболіст англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко ще не зіграв жодної хвилини на чемпіонаті Європи з футболу. Перед стартом турніру молодий захисник отримав травму.
Миколенко в інтерв'ю Sportarena розповів, як відбувається процес його відновлення.
Травма Віталія Миколенка виявилася не настільки серйозною, щоб унеможливити його участь у континентальній першості. Проте матчі з командами Румунії та Словаччини він пропустив.
Вже у середу, 26 червня, збірна України зіграє із Бельгією. У цьому поєдинку вирішуватиметься, чи вийдуть "синьо-жовті" до плей-офф турніру. Захисник "Евертона" готовий допомогти своїй національній команді.
Коли Миколенко повернеться на поле
Український футболіст запевнив, що вже перебуває в обоймі футболістів збірної України. Тренерський штаб може розраховувати на нього будь-якої миті. До матчу з Бельгією залишилося ще кілька днів, і Миколенко розраховує вийти на поле у цьому поєдинку.
Миколенко заявив, що був готовий грати й у матчі зі Словаччиною, але тренер вирішив не кидати його у бій. Фізично Віталій вже готовий допомогти "синьо-жовтим", але фінальне рішення буде за Ребровим.
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