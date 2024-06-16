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Олимпийская сборная Украины во Франции выиграла турнир имени Мориса Ревелло

16 июня 2024 21:44
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины U-23 победила Кот-д'Ивуар в финале турнира во Франции
Арсений Батагов забил победный пенальти. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во Франции состоялся финал турнира имени Мориса Ревелло. В главном матче встретились олимпийская сборная Украины U-23 и команда Кот-д'Ивуара U-20.

Украина победила в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

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Подопечные Руслана Ротаня очень активно начали матч и на седьмой минуте Шостак воспользовался ошибкой защитника и вышел на свидание с голкипером — 1:0.

Украина после забитого гола контролировала ход матча и могда забить еще два-три мяча.

Украинцы реализовали момент лишь на 31-й минуте, когда Сикан отобрал мяч у защитника и выход один на один завершил пасом на Хланя, который забил в пустые ворота.

Кот-д'Ивуар до второго пропущенного гола смотрелся очень плохо, но гол от Хланя их завел. Африканская команда начала активно контратаковать и на третьей добавленной минуте Уотро сократил отставание.

В начале второго тайма Кот-д'Ивуар снова активно шел в атаку и Уотро на 59-й минуте оформил дубль.

Сборная Украины снова активно включилась на последние 10 минут основного времени и почти столько же добавленного, но реализовать моменты не удалось, и команды перевели игру в серию пенальти.

С 11 метров сине-желтые выиграли со счетом 5:4. У Украины промахнуся Хлань, а забили Сигеев, Кучерявый, Краснопир, Ярмолюк и Батагов. У команды Кот-д'Ивуара решающий удар отбил Фесюн.

Украина U-23 — Кот-д'Ивуар U-20 — 2:2 по пен. 5:4

Голы: Шостак, 7, Хлань, 31 — Уотро, 45+3, 59

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