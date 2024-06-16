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Олімпійська збірна України у Франції виграла турнір імені Моріса Ревелло

16 червня 2024 21:44
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Збірна України U-23 перемогла Кот-д'Івуар у фіналі турніру у Франції
Арсеній Батагов забив переможний пенальті Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Франції відбувся фінал турніру імені Моріса Ревелло. У головному матчі зустрілися олімпійська збірна України U-23 та команда Кот-д'Івуару U-20.

Україна перемогла у серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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Підопічні Руслана Ротаня дуже активно розпочали матч і на сьомій хвилині Шостак скористався помилкою захисника та вийшов на побачення з голкіпером — 1:0.

Україна після забитого м'яча контролювала хід матчу і могла забити ще два-три голи.

Українці реалізували момент лише на 31-й хвилині, коли Сікан відібрав м'яч у захисника і вихід віч-на-віч завершив пасом на Хланя, який забив у порожні ворота.

Кот-д'Івуар до другого пропущеного гола грав дуже погано, але взяття воріт від Хланя їх завело. Африканська команда почала активно контратакувати та на третій доданій хвилині Уотро скоротив відставання.

На початку другого тайму Кот-д'Івуар знову активно йшов в атаку та Уотро на 59-й хвилині оформив дубль.

Збірна України знову активно включилася на останні 10 хвилин основного часу та майже стільки ж доданого, але реалізувати моменти не вдалося, і команди перевели гру у серію пенальті.

З 11 метрів синьо-жовті виграли з рахунком 5:4. У України промахнусь Хлань, а забили Сігєєв, Кучерявий, Краснопір, Ярмолюк та Батагов. У команди Кот-д'Івуару вирішальний удар відбив Фесюн.

Україна U-23 — Кот-д'Івуар U-20 — 2:2 за пен. 5:4

Голи: Шостак, 7, Хлань, 31 — Уотро, 45+3, 59

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