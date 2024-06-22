Ващук поділився враженнями від гри збірної України на Євро-2024

Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією
Збірна України здобула одну перемогу у двох матчах чемпіонату Європи з футболу. Колишній захисник національної команди Владислав Ващук вважає, що підопічні Сергія Реброва згуртувалися та продемонстрували вольову гру.
Ващук зізнався, що переживав за "синьо-жовтих" після того, як вони пропустили гол від Словаччини, повідомляє "Трибуна".
Владислав Ващук дивився гру збірної України проти Словаччини. Військовослужбовець, якому нещодавно було надано звання молодшого лейтенанта, засмутився після того, як Анатолій Трубін пропустив гол. Але ексзахисник "синьо-жовтих" похвалив команду, яка зуміла переламати перебіг поєдинку та вирвала перемогу.
Що Ващук сказав про збірну України
Владислав Ващук відзначив передачу Іллі Забарного у другому таймі матчу зі Словаччиною. Саме з неї розпочалася атака "синьо-жовтих", яку влучним ударом завершив Роман Яремчук. За словами військовослужбовця, такі нестандартні ходи дозволяють змушувати суперника помилятися.
"З таким самим настроєм команда має вийти на гру з Бельгією. Довбик чи Яремчук в основі? Мені було б складно вирішити, добре, що не я цим займаюся. Ребров обере футболістів, які будуть готові зробити справу та здобути перемогу", — заявив Ващук.
Збірна України зіграє із Бельгією 26 червня.
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