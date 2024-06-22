Ващук поділився враженнями від гри збірної України на Євро-2024

Гравці збірної України перед матчем Фото: скриншот Megogo

Збірна України здобула одну перемогу у двох матчах чемпіонату Європи з футболу. Колишній захисник національної команди Владислав Ващук вважає, що підопічні Сергія Реброва згуртувалися та продемонстрували вольову гру.

Ващук зізнався, що переживав за "синьо-жовтих" після того, як вони пропустили гол від Словаччини, повідомляє "Трибуна".

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Владислав Ващук дивився гру збірної України проти Словаччини. Військовослужбовець, якому нещодавно було надано звання молодшого лейтенанта, засмутився після того, як Анатолій Трубін пропустив гол. Але ексзахисник "синьо-жовтих" похвалив команду, яка зуміла переламати перебіг поєдинку та вирвала перемогу.

Владислав Ващук в армії. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk/

Що Ващук сказав про збірну України

Владислав Ващук відзначив передачу Іллі Забарного у другому таймі матчу зі Словаччиною. Саме з неї розпочалася атака "синьо-жовтих", яку влучним ударом завершив Роман Яремчук. За словами військовослужбовця, такі нестандартні ходи дозволяють змушувати суперника помилятися.

"З таким самим настроєм команда має вийти на гру з Бельгією. Довбик чи Яремчук в основі? Мені було б складно вирішити, добре, що не я цим займаюся. Ребров обере футболістів, які будуть готові зробити справу та здобути перемогу", — заявив Ващук.

Збірна України зіграє із Бельгією 26 червня.

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