Ващук поделился впечатлениями от игры сборной Украины на Евро-2024

Ващук объяснил, как сборная Украины должна сыграть с Бельгией
Сборная Украины одержала одну победу в двух матчах чемпионата Европы по футболу. Бывший защитник национальной команды Владислав Ващук считает, что подопечные Сергея Реброва сплотились и продемонстрировали хороший футбол.
Ващук признался, что переживал за "сине-желтых" после того, как они пропустили гол от Словакии, сообщает "Трибуна".
Владислав Ващук смотрел игру сборной Украины против Словакии. Военнослужащий, которому недавно было присвоено звание младшего лейтенанта, расстроился после того, как Анатолий Трубин пропустил гол. Но экс-защитник "сине-желтых" похвалил команду, которая переломила ход поединка и вырвала победу.
Что Ващук сказал о сборной Украины
Владислав Ващук отметил передачу Ильи Забарного во втором тайме матча со Словакией. Именно с нее началась атака "сине-желтых", которую точным ударом завершил Роман Яремчук. По словам военнослужащего, такие нестандартные ходы позволяют заставлять соперника ошибаться.
"С таким же настроем команда должна выйти на игру с Бельгией. Довбик или Яремчук в основе? Мне было бы сложно решить, хорошо, что не я этим занимаюсь. Ребров выберем футболисты, которые будут готовы сделать дело и одержать победу", — заявил Ващук.
Сборная Украины сыграет с Бельгией 26 июня.
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