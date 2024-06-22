Ващук поделился впечатлениями от игры сборной Украины на Евро-2024

Игроки сборной Украины перед матчем. Фото: скриншот Megogo

Сборная Украины одержала одну победу в двух матчах чемпионата Европы по футболу. Бывший защитник национальной команды Владислав Ващук считает, что подопечные Сергея Реброва сплотились и продемонстрировали хороший футбол.

Ващук признался, что переживал за "сине-желтых" после того, как они пропустили гол от Словакии, сообщает "Трибуна".

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Владислав Ващук смотрел игру сборной Украины против Словакии. Военнослужащий, которому недавно было присвоено звание младшего лейтенанта, расстроился после того, как Анатолий Трубин пропустил гол. Но экс-защитник "сине-желтых" похвалил команду, которая переломила ход поединка и вырвала победу.

Владислав Ващук в армии. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk/

Что Ващук сказал о сборной Украины

Владислав Ващук отметил передачу Ильи Забарного во втором тайме матча со Словакией. Именно с нее началась атака "сине-желтых", которую точным ударом завершил Роман Яремчук. По словам военнослужащего, такие нестандартные ходы позволяют заставлять соперника ошибаться.

"С таким же настроем команда должна выйти на игру с Бельгией. Довбик или Яремчук в основе? Мне было бы сложно решить, хорошо, что не я этим занимаюсь. Ребров выберем футболисты, которые будут готовы сделать дело и одержать победу", — заявил Ващук.

Сборная Украины сыграет с Бельгией 26 июня.

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