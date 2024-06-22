Нико Уильямс перейдет в Ливерпуль или Барселону

Сборная Испании перед матчем с Италией. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Каталонская "Барселона" получила мощного соперника в борьбе за футболиста сборной Испании. Оба клуба хотят пригласить одного и того же атакующего полузащитника.

Английский клуб является фаворитом в борьбе за испанца, сообщает Diario AS.

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Кто может стать новичком "Ливерпуля"

Атакующий полузащитник Нико Уильямс за последние годы стал лидером "Атлетика" из Бильбао. Руководство этого клуба понимает, что не сумеет удержать футболистов и готово к переговорам о его уходе. Но баски хотят получить за 21-летнего игрока не менее 65 млн евро.

Нико Уильямс во время матча за сборную Испании. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Контракт Уильямса с "Атлетиком" действует до лета 2027 года. В прошлом сезоне Нико сыграл на клубном уровне 37 матчей, забил 8 голов и сделал 16 результативных передач.

Помимо "Ливерпуля", на Уильямса претендует "Барселона". Однако каталонцы понимают, что не смогут удовлетворить финансовые требования "Атлетика".

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