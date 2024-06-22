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Ливерпуль и Барселона хотят купить лидера сборной Испании — о ком речь

22 июня 2024 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Нико Уильямс перейдет в Ливерпуль или Барселону
Сборная Испании перед матчем с Италией. Фото: Reuters/Leon Kuegeler
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" получила мощного соперника в борьбе за футболиста сборной Испании. Оба клуба хотят пригласить одного и того же атакующего полузащитника. 

Английский клуб является фаворитом в борьбе за испанца, сообщает Diario AS

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Новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот уже составил список футболистов, который должны переехать на "Энфилд" нынешним летом. Одним из них стал футболист сборной Испании, за которого "красные" готовы заплатить 60 млн евро. 

Кто может стать новичком "Ливерпуля" 

Атакующий полузащитник Нико Уильямс за последние годы стал лидером "Атлетика" из Бильбао. Руководство этого клуба понимает, что не сумеет удержать футболистов и готово к переговорам о его уходе. Но баски хотят получить за 21-летнего игрока не менее 65 млн евро. 

Нико Уильямс может перейти в Ливерпуль
Нико Уильямс во время матча за сборную Испании. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Контракт Уильямса с "Атлетиком" действует до лета 2027 года. В прошлом сезоне Нико сыграл на клубном уровне 37 матчей, забил 8 голов и сделал 16 результативных передач. 

Помимо "Ливерпуля", на Уильямса претендует "Барселона". Однако каталонцы понимают, что не смогут удовлетворить финансовые требования "Атлетика". 

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