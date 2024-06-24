Зінченко висловився про жорстку розмову Шевченка з гравцями збірної України
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розповів про жорстку розмову президента УАФ Андрія Шевченка з гравцями. За його словами, після поразки у матчі з Румунією дісталось всім.
Про це пише SportNews.
Шевченко жорстко розмовляв з гравцями
Після поразки збірної України у груповому етапі у матчі проти Румунії на Євро-2024 Шевченко провів жорстку розмову з підопічними Сергія Реброва.
Зінченко підтвердив, що така розмова дійсно була, проте він не був присутнім на ній.
"Я був на допінгу після першої гри. Повернулися з Довбиком останніми. Знаю, що була теорія з Шевченком, але, на жаль, нас з Артемом там не було, а, може, й на щастя. Бо отримали на горіхи усі ми", — каже Зінченко.
Також він поділився, що всі ті слова, які почули гравці збірної були заслуженими.
"Як я й казав, всю ту порцію критики, слова, які були проговорені після матчу і тренерським штабом, і ми один одному – все було по заслугах. Бо так грати не можна було", — розповів Зінченко.
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