Олександр Зінченко. Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розповів про жорстку розмову президента УАФ Андрія Шевченка з гравцями. За його словами, після поразки у матчі з Румунією дісталось всім.

Про це пише SportNews.

Читайте також:

Шевченко жорстко розмовляв з гравцями

Після поразки збірної України у груповому етапі у матчі проти Румунії на Євро-2024 Шевченко провів жорстку розмову з підопічними Сергія Реброва.

Зінченко підтвердив, що така розмова дійсно була, проте він не був присутнім на ній.

"Я був на допінгу після першої гри. Повернулися з Довбиком останніми. Знаю, що була теорія з Шевченком, але, на жаль, нас з Артемом там не було, а, може, й на щастя. Бо отримали на горіхи усі ми", — каже Зінченко.

Також він поділився, що всі ті слова, які почули гравці збірної були заслуженими.

"Як я й казав, всю ту порцію критики, слова, які були проговорені після матчу і тренерським штабом, і ми один одному – все було по заслугах. Бо так грати не можна було", — розповів Зінченко.

Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.

Мадридський "Реал" назвав нову вартість Луніна.

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого.

Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією.

"Ліверпуль" та "Барселона" хочуть купити лідера збірної Іспанії — про кого йдеться.