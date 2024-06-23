ФК Хуст втрачає професійний статус: його замінить клуб з Тернополя

Игроки ФК "Хуст". Фото: sport.ko.net.ua

Український футбольний клуб "Хуст" втратить професійний статус через відсутність броні на мобілізацію. Раніше футболіста клуба затримав ТЦК.

У клуба викупили місце в Першій лізі. Про це повідомив портал "Футбол 24".

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Хто замінить "Хуст"

За інформацією джерела, власник ФК "ФАТ-Подоляни" із Тернополя Василь Чубак викупив місце "Хуста" в Першій лізі та перевезе команду до Тернополя.

Також новий власник перейменував клуб на "Хуст-Подоляны".

Раніше "Хуст" програв в перехідних матчах "Звягелю" та мав вилетіти до Другої ліги. Однак переможця цього дивізіону "Дружба" з Мирівки зняли зі змагань через неможливість забронювати гравців від мобілізації. Закарпатський клуб на той момент повідомив, що готовий замінити "Дружбу" та був внесений до переліку команд Першої ліги.

Чемпіонат Першої ліги наступного сезону почнеться 25 липня.

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