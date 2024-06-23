Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію arrow

Український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію

23 червня 2024 08:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
ФК Хуст втрачає професійний статус: його замінить клуб з Тернополя
Игроки ФК "Хуст". Фото: sport.ko.net.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український футбольний клуб "Хуст" втратить професійний статус через відсутність броні на мобілізацію. Раніше футболіста клуба затримав ТЦК.

У клуба викупили місце в Першій лізі. Про це повідомив портал "Футбол 24".

Читайте також:

Хто замінить "Хуст"

За інформацією джерела, власник ФК "ФАТ-Подоляни" із Тернополя Василь Чубак викупив місце "Хуста" в Першій лізі та перевезе команду до Тернополя.

Також новий власник перейменував клуб на "Хуст-Подоляны".

Раніше "Хуст" програв в перехідних матчах "Звягелю" та мав вилетіти до Другої ліги. Однак переможця цього дивізіону "Дружба" з Мирівки зняли зі змагань через неможливість забронювати гравців від мобілізації. Закарпатський клуб на той момент повідомив, що готовий замінити "Дружбу" та був внесений до переліку команд Першої ліги.

Чемпіонат Першої ліги наступного сезону почнеться 25 липня.

Нагадаємо, Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією. 

Мудрика, Забарного та Ярмолюка не пустили на Олімпійські ігри.

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер. 

"Ліверпуль" та "Барселона" хочуть купити лідера збірної Іспанії — про кого йдеться.

Тернопіль
Закарпаття
мобілізація
Перша ліга
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву