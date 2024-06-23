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Украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации

23 июня 2024 08:45
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Агабекян Карен
редактор
ФК Хуст теряет профессиональный статус: его заменит клуб из Тернополя
Игроки ФК "Хуст". Фото: sport.ko.net.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский футбольный клуб "Хуст" потеряет профессиональный статус из-за отсутствия брони на мобилизацию. Ранее футболиста клуба задержал ТЦК.

У клуба выкупили место в Первой лиге. Об этом сообщил портал "Футбол 24".

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Кто заменит "Хуст"

По информации источника, владелец ФК "ФАТ-Подоляны" из Тернополя Василий Чубак выкупил место "Хуста" в Первой лиге и перевезет команду в Тернополь.

Также новый владелец переименовал клуб в "Хуст-Подоляны".

Ранее "Хуст" проиграл в переходных матчах "Звягелю" и должен был вылететь во Вторую лигу. Однако победителя этого дивизиона "Дружба" из Мировки сняли с соревнований из-за невозможности забронировать игроков от мобилизации. Закарпатский клуб на тот момент сообщил, что готов заменить "Дружбу" и был внесен в список команд Первой лиги.

Чемпионат Первой лиги в следующем сезоне начнется 25 июля.

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Тернополь
Закарпатье
мобилизация
Первая лига
ТЦК и СП

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