ФК Хуст теряет профессиональный статус: его заменит клуб из Тернополя

Украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации
Украинский футбольный клуб "Хуст" потеряет профессиональный статус из-за отсутствия брони на мобилизацию. Ранее футболиста клуба задержал ТЦК.
У клуба выкупили место в Первой лиге. Об этом сообщил портал "Футбол 24".
Кто заменит "Хуст"
По информации источника, владелец ФК "ФАТ-Подоляны" из Тернополя Василий Чубак выкупил место "Хуста" в Первой лиге и перевезет команду в Тернополь.
Также новый владелец переименовал клуб в "Хуст-Подоляны".
Ранее "Хуст" проиграл в переходных матчах "Звягелю" и должен был вылететь во Вторую лигу. Однако победителя этого дивизиона "Дружба" из Мировки сняли с соревнований из-за невозможности забронировать игроков от мобилизации. Закарпатский клуб на тот момент сообщил, что готов заменить "Дружбу" и был внесен в список команд Первой лиги.
Чемпионат Первой лиги в следующем сезоне начнется 25 июля.
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