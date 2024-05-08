В Закарпатском ТЦК прокомментировали задержание украинского футболиста — никаких извинений

Николай Сираш на футбольном поле. Фото: instagram.com/syrash_k/

На Закарпатье продолжает развиваться скандал с задержанием сотрудниками ТЦК действующего футболиста ФК "Хуст". Николай Сираш был задержан военкомами прямо на вокзале.

Ситуацию с похищением человека прокомментировали в Оперативном командовании "Запад" в Telegram.

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Николай Сираш является полузащитником футбольного клуба "Хуст", который выступает в Первой лиге чемпионата Украины по футболу. Во вторник, 7 мая, игрока задержали прямо на вокзале. Ситуация осложняется тем, что спортсмену только недавно исполнилось 25 лет. Закон, который снизил порог мобилизации до этого возраста, вступит в силу только 18 мая.

Николай Сираш (слева) на футбольном поле. Фото: instagram.com/syrash_k/

Что в ТЦК заявили о задержании спортсмена

Представители ВСУ отреагировали на скандальный эпизод с принудительной мобилизацией Николая Сираша. Сотрудники закарпатского ТЦК объяснили, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован.

В ТЦК объяснили, что если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать мобилизации. Представители ВСУ заверили, что поддерживают украинский спорт, но на первое место ставят защиту страны.

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