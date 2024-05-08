Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Закарпатском ТЦК прокомментировали задержание украинского футболиста — никаких извинений arrow

В Закарпатском ТЦК прокомментировали задержание украинского футболиста — никаких извинений

8 мая 2024 16:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Закарпатском ТЦК прокомментировали задержание украинского футболиста — никаких извинений
Николай Сираш на футбольном поле. Фото: instagram.com/syrash_k/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На Закарпатье продолжает развиваться скандал с задержанием сотрудниками ТЦК действующего футболиста ФК "Хуст". Николай Сираш был задержан военкомами прямо на вокзале.

Ситуацию с похищением человека прокомментировали в Оперативном командовании "Запад" в Telegram

Читайте также:

Николай Сираш является полузащитником футбольного клуба "Хуст", который выступает в Первой лиге чемпионата Украины по футболу. Во вторник, 7 мая, игрока задержали прямо на вокзале. Ситуация осложняется тем, что спортсмену только недавно исполнилось 25 лет. Закон, который снизил порог мобилизации до этого возраста, вступит в силу только 18 мая. 

Николай Сираш
Николай Сираш (слева) на футбольном поле. Фото: instagram.com/syrash_k/

Что в ТЦК заявили о задержании спортсмена

Представители ВСУ отреагировали на скандальный эпизод с принудительной мобилизацией Николая Сираша. Сотрудники закарпатского ТЦК объяснили, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован.

В ТЦК объяснили, что если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать мобилизации. Представители ВСУ заверили, что поддерживают украинский спорт, но на первое место ставят защиту страны. 

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Сотрудники ТЦК увели украинского футболиста прямо с вокзала — что известно.

Бражко покинет УПЛ — "Динамо" получит выгодное предложение по игроку.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

спорт
футбол
Закарпатье
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом