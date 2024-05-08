У Закарпатському ТЦК прокоментували затримання українського футболіста — жодних вибачень

Микола Сираш на футбольному полі. Фото: instagram.com/syrash_k/

На Закарпатті продовжує розвиватися скандал із затриманням співробітниками ТЦК чинного футболіста ФК "Хуст". Миколу Сираша було затримано військкомами прямо на вокзалі.

Ситуацію з викраденням людини прокоментували в Оперативному командуванні "Захід" у Telegram.

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Микола Сираш є півзахисником футбольного клубу "Хуст", який виступає у Першій лізі чемпіонату України з футболу. У вівторок, 7 травня, гравця затримали просто на вокзалі. Ситуація ускладнюється тим, що спортсмену лише нещодавно виповнилося 25 років. Закон, який знизив поріг мобілізації до цього віку, набуде чинності лише 18 травня.

Микола Сираш (ліворуч) на футбольному полі. Фото: instagram.com/syrash_k/

Що у ТЦК заявили про затримання спортсмена

Представники ЗСУ відреагували на скандальний епізод із примусовою мобілізацією Миколи Сираша. Співробітники закарпатського ТЦК пояснили, що процес бронювання та отримання відстрочки від мобілізації суворо регламентовано.

У ТЦК пояснили, що якщо спортсмен не має законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати мобілізації. Представники ЗСУ запевнили, що підтримують український спорт, але перше місце ставлять захист країни.

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