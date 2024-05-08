У Закарпатському ТЦК прокоментували затримання українського футболіста — жодних вибачень
На Закарпатті продовжує розвиватися скандал із затриманням співробітниками ТЦК чинного футболіста ФК "Хуст". Миколу Сираша було затримано військкомами прямо на вокзалі.
Ситуацію з викраденням людини прокоментували в Оперативному командуванні "Захід" у Telegram.
Микола Сираш є півзахисником футбольного клубу "Хуст", який виступає у Першій лізі чемпіонату України з футболу. У вівторок, 7 травня, гравця затримали просто на вокзалі. Ситуація ускладнюється тим, що спортсмену лише нещодавно виповнилося 25 років. Закон, який знизив поріг мобілізації до цього віку, набуде чинності лише 18 травня.
Що у ТЦК заявили про затримання спортсмена
Представники ЗСУ відреагували на скандальний епізод із примусовою мобілізацією Миколи Сираша. Співробітники закарпатського ТЦК пояснили, що процес бронювання та отримання відстрочки від мобілізації суворо регламентовано.
У ТЦК пояснили, що якщо спортсмен не має законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати мобілізації. Представники ЗСУ запевнили, що підтримують український спорт, але перше місце ставлять захист країни.
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