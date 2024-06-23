Арсенал, Атлетико та Ньюкасл зацікавлені у купівлі Луніна

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: Фото: instagram.com/federico.titone/

Мадридський "Реал" ніяк не може домовитися про новий контракт з українцем Андрієм Луніним, який хоче більше гарантованого часу на полі. Тому клуб планує продати воротаря наступного літа.

За інформацією порталу Defensa Central, президент "Реала" Флорентіно Перес підняв вартість українця.

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Джерело розповіло, що 25-річний воротар "Реала" цікавий "Арсеналу", "Атлетіко" та "Ньюкаслу".

Перес повідомив потенційним покупцям, що продасть футболіста за 35 млн євро. Раніше у ЗМІ заявлялася сума у 30 млн євро за Луніна.

Багато клубів можуть вважати суму завищеною, оскільки українець є другим голкіпером команди і в нього за рік закінчиться термін дії контракту з клубом.

Лунін у поточному сезоні провів за "Реал" 31 матч, де пропустив 32 м'ячі та 12 разів відіграв сухі ігри.

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