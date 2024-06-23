Арсенал, Атлетико и Ньюкасл заинтересованы в покупке Лунина

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: Фото: instagram.com/federico.titone/

Мадридский "Реал" никак не может договориться о новом контракте с украинцем Андреем Луниным, который хочет больше гарантированного времени на поле. Поэтому клуб планирует продать вратаря предстоящим летом.

По информации портала Defensa Central, президент "Реала" Флорентино Перес поднял стоимость украинца.

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Источник рассказал, что 25-летний вратарь "Реала" интересен "Арсеналу", "Атлетико" и "Ньюкаслу".

Перес сообщил потенциальным покупателям, что продаст футболиста за 35 млн евро. Ранее в СМИ заявлялась сумма в 30 млн евро за Лунина.

Многие клубы могут посчитать сумму завышенной, поскольку украинец является вторым голкипером команды и у него через год закончится срок действия контракта с клубом.

Лунин в текущем сезоне провел за "Реал" 31 матч, где пропустил 32 мяча и 12 раз отыграл сухие игры.

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