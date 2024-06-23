Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Реал назвал новую стоимость Лунина arrow

Реал назвал новую стоимость Лунина

23 июня 2024 07:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Арсенал, Атлетико и Ньюкасл заинтересованы в покупке Лунина
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: Фото: instagram.com/federico.titone/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Реал" никак не может договориться о новом контракте с украинцем Андреем Луниным, который хочет больше гарантированного времени на поле. Поэтому клуб планирует продать вратаря предстоящим летом.

По информации портала Defensa Central, президент "Реала" Флорентино Перес поднял стоимость украинца.

Читайте также:

За сколько продадут Лунина

Источник рассказал, что 25-летний вратарь "Реала" интересен "Арсеналу", "Атлетико" и "Ньюкаслу".

Перес сообщил потенциальным покупателям, что продаст футболиста за 35 млн евро. Ранее в СМИ заявлялась сумма в 30 млн евро за Лунина.

Многие клубы могут посчитать сумму завышенной, поскольку украинец является вторым голкипером команды и у него через год закончится срок действия контракта с клубом.

Лунин в текущем сезоне провел за "Реал" 31 матч, где пропустил 32 мяча и 12 раз отыграл сухие игры.

Напомним, Ващук объяснил, как сборная Украины должна сыграть с Бельгией. 

Мудрика, Забарного и Ярмолюка не пустили на Олимпийские игры.

Девушка Шапаренко, являющаяся дочерью легенды "Динамо", отреагировала на игру возлюбленного.

Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.  

"Ливерпуль" и "Барселона" хотят купить лидера сборной Испании — о ком речь.

футбол
Реал Мадрид
Флорентино Перес
Андрей Лунин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту