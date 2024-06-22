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Лунин назвал команду, которая ему нравится на Евро-2024

22 июня 2024 17:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин назвал главного фаворита Евро-2024
Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин ответил на вопрос о том, какая команда ему больше всего понравилась на Евро-2024. Опытный футболист назвал одного из главных фаворитов турнира. 

Лунин считает, что эта команда может выиграть европейское первенство, MadridZone в социальной сети X. 

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Андрей Лунин уже понял, какая из команд-участниц Евро-2024 может выиграть турнир. Украинский вратарь посмотрел все матчи первенства и выбрал фаворита. Он назвал не Францию или Германию, а совершенно другую команду. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Фаворит Евро-2024 по версии Лунина 

Голкипер мадридского "Реала" уверен в том, что сборная Испании может завоевать золотые медали европейского первенства. Лунину нравится, как атакуют подопечные Луиса Де ла Фуэнте. Андрей обратил внимание на то, что "красная фурия" в последнее время демонстрирует хорошие результаты и вполне может стать чемпионом Европы в этом году. 

Лунин уже сыграл на Евро-2024 в составе сборной Украины. Он пропустил три гола в матче с Румынией (0:3) и провел на скамейке запасных матч с национальной командой Словакии (2:1). 

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спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Андрей Лунин

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