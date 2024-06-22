Лунин назвал главного фаворита Евро-2024

Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин ответил на вопрос о том, какая команда ему больше всего понравилась на Евро-2024. Опытный футболист назвал одного из главных фаворитов турнира.

Лунин считает, что эта команда может выиграть европейское первенство, MadridZone в социальной сети X.

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Андрей Лунин уже понял, какая из команд-участниц Евро-2024 может выиграть турнир. Украинский вратарь посмотрел все матчи первенства и выбрал фаворита. Он назвал не Францию или Германию, а совершенно другую команду.

Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Фаворит Евро-2024 по версии Лунина

Голкипер мадридского "Реала" уверен в том, что сборная Испании может завоевать золотые медали европейского первенства. Лунину нравится, как атакуют подопечные Луиса Де ла Фуэнте. Андрей обратил внимание на то, что "красная фурия" в последнее время демонстрирует хорошие результаты и вполне может стать чемпионом Европы в этом году.

Лунин уже сыграл на Евро-2024 в составе сборной Украины. Он пропустил три гола в матче с Румынией (0:3) и провел на скамейке запасных матч с национальной командой Словакии (2:1).

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