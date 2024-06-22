Лунін назвав головного фаворита Євро-2024

Лунін назвав команду, яка йому подобається на Євро-2024
Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін відповів на запитання про те, яка команда йому найбільше сподобалася на Євро-2024. Досвідчений футболіст назвав одного із головних фаворитів турніру.
Лунін вважає, що ця команда може виграти європейську першість, MadridZone у соціальній мережі X.
Андрій Лунін уже зрозумів, яка із команд-учасниць Євро-2024 може виграти турнір. Український воротар переглянув усі матчі першості та обрав фаворита. Він назвав не Францію чи Німеччину, а зовсім іншу команду.
Фаворит Євро-2024 за версією Луніна
Голкіпер мадридського "Реала" впевнений у тому, що збірна Іспанії може здобути золоті медалі європейської першості. Луніну подобається, як атакують підопічні Луїса Де ла Фуенте. Андрій звернув увагу на те, що "червона фурія" останнім часом демонструє добрі результати й цілком може стати цьогорічним чемпіоном Європи.
Лунін уже зіграв на Євро-2024 у складі збірної України. Він пропустив три голи у матчі з Румунією (0:3) і провів на лаві запасних матч із національною командою Словаччини (2:1).
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