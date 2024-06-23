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Довбик получил ценник — Жирона публично назвала стоимость украинца

23 июня 2024 18:31
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Жирона сменила приоритеты, Довбик может пойти за официально названную клаусулу
Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Испанская "Жирона" не хочет отпускать украинского форварда Артема Довбика в летнее трансферное окно. Команде нужны украинцы, поскольку они впервые в истории сыграют в Лиге чемпионов.

При этом спортивный директор "Жироны" Кике Карсель в комментарии AS назвал сумму, за которую форварда продадут.

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Карсель подтвердил, что за год у команды сменились приоритеты. Если в 2023-м их задачей была продажа футболистов ради заработка и существования клуба, то сейчас они хотят укрепить состав и намерены закрепиться в элите Ла Лиги.

По словам Карселя, он не хочет продавать Довбика, но если получит предложение в размере 40 млн евро, то украинец покинет команду.

Источник отметил, что клубам, не участвующим в Лиге чемпионов, придется платить еще больше. Вероятно, идет речь о таких командах как "Наполи", "Челси" и "Ньюкасл".

В прошлом сезоне форвард сыграл за "Жирону" 41 матч. Он забил 25 мячей и сделал 10 результативных передач.

Напомним, ранее украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации.

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Девушка Шапаренко, дочь легенды "Динамо", отреагировала на игру любимого.

Ващук объяснил, как сборная Украины должна сыграть с Бельгией.

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Артем Довбик
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Жирона
украинские легионеры (футбол)

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