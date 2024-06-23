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Довбик отримав цінник — Жирона публічно назвала вартість українця

23 червня 2024 18:31
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Агабекян Карен
редактор
Жирона змінила пріоритети, Довбик може піти за офіційно названу клаусулу
Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Іспанська "Жирона" не хоче відпускати українського форварда Артема Довбика у літнє трансферне вікно. Команді потрібні українці, оскільки вони вперше в історії зіграють у Лізі чемпіонів.

При цьому спортивний директор "Жирони" Кіке Карсель у коментарі AS назвав суму, за яку форварда продадуть.

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Карсель підтвердив, що за рік команда змінила пріоритети. Якщо 2023-го їхнім завданням був продаж футболістів заради заробітку та існування клубу, то зараз вони хочуть зміцнити склад та мають намір закріпитися в еліті Ла-Ліги.

За словами Карселя, він не хоче продавати Довбика, але якщо отримає пропозицію у розмірі 40 млн євро, то українець залишить команду.

Джерело зазначило, що клубам, які не беруть участі в Лізі чемпіонів, доведеться платити ще більше. Ймовірно, йдеться про такі команди як "Наполі", "Челсі" та "Ньюкасл".

Минулого сезону форвард зіграв за "Жирону" 41 матч. Він забив 25 м'ячів та зробив 10 результативних передач.

Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.

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футбол
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Жирона
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