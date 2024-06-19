"Жирона" може оголосити про підписання нападника "Браги" Абеля Руїса найближчими днями

Жирона придбала форварда в пару Довбику — про кого йдеться
ФК "Жирона" має намір підписати нападника "Браги" Абеля Руїса вже найближчими днями. Вартість трансферу може складати 12 мільйонів євро.
Про це повідомляє В24.
Трансфер Руїса до Жирони
У ЗМІ повідомляють, що угода з гравцем вже закрита і всі деталі узгоджено. Контракт Руїса з португальським клубом спливає наступного літа.
"Жирона" готова заплатити за гравця 12 мільйонів євро та не віддавати жодного зі своїх гравців.
Abel Ruiz deixa o Braga e é reforço do Girona por 8M€ + um jogador em troca, informa @sport pic.twitter.com/ezdugIRQWS— B24 (@B24PT) June 18, 2024
Також повідомляється, що Абель прийде до команди не на заміну, а на допомогу Довбику, який поки що залишається в клубі.
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