"Жирона" може оголосити про підписання нападника "Браги" Абеля Руїса найближчими днями

Гравці клубу "Брага". Фото: ФК Брага

ФК "Жирона" має намір підписати нападника "Браги" Абеля Руїса вже найближчими днями. Вартість трансферу може складати 12 мільйонів євро.

Про це повідомляє В24.

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Трансфер Руїса до Жирони

У ЗМІ повідомляють, що угода з гравцем вже закрита і всі деталі узгоджено. Контракт Руїса з португальським клубом спливає наступного літа.

"Жирона" готова заплатити за гравця 12 мільйонів євро та не віддавати жодного зі своїх гравців.

Abel Ruiz deixa o Braga e é reforço do Girona por 8M€ + um jogador em troca, informa @sport pic.twitter.com/ezdugIRQWS — B24 (@B24PT) June 18, 2024

Також повідомляється, що Абель прийде до команди не на заміну, а на допомогу Довбику, який поки що залишається в клубі.

Нагадаємо, Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.

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