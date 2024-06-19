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Жирона придбала форварда в пару Довбику — про кого йдеться

19 червня 2024 23:28
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
"Жирона" може оголосити про підписання нападника "Браги" Абеля Руїса найближчими днями
Гравці клубу "Брага". Фото: ФК Брага
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

ФК "Жирона" має намір підписати нападника "Браги" Абеля Руїса вже найближчими днями. Вартість трансферу може складати 12 мільйонів євро.

Про це повідомляє В24.

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Трансфер Руїса до Жирони

У ЗМІ повідомляють, що угода з гравцем вже закрита і всі деталі узгоджено. Контракт Руїса з португальським клубом спливає наступного літа. 

"Жирона" готова заплатити за гравця 12 мільйонів євро та не віддавати жодного зі своїх гравців. 

Також повідомляється, що Абель прийде до команди не на заміну, а на допомогу Довбику, який поки що залишається в клубі. 

Нагадаємо, Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.

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Артем Довбик
Європа
Футбол трансфери
Жирона

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