"Жирона" может объявить о подписании нападающего "Браги" Абеля Руиса в ближайшие дни

Игроки клуба "Брага". Фото: ФК Брага

ФК "Жирона" намерена подписать нападающего "Браги" Абеля Руиса уже в ближайшие дни. Стоимость трансфера может составить 12 миллионов евро.

Об этом сообщает В24.

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Трансфер Руиса в Жирону

В СМИ сообщают, что соглашение с игроком уже закрыто и все детали согласованы. Контракт Руиса с португальским клубом истекает следующим летом.

"Жирона" готова заплатить за игрока 12 миллионов евро и не отдавать ни одного из своих игроков.

Abel Ruiz deja Braga e reforzo do Girona до 8M€ + um jogador em troca, informa @sport pic.twitter.com/ezdugIRQWS — B24 (@B24PT) 18 июня 2024

Также сообщается, что Абель придет в команду не в замену, а в помощь Довбику, который пока остается в клубе.

Напомним, Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

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