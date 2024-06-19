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Жирона приобрела форварда в пару Довбику — о ком идет речь

19 июня 2024 23:28
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
"Жирона" может объявить о подписании нападающего "Браги" Абеля Руиса в ближайшие дни
Игроки клуба "Брага". Фото: ФК Брага
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

ФК "Жирона" намерена подписать нападающего "Браги" Абеля Руиса уже в ближайшие дни. Стоимость трансфера может составить 12 миллионов евро.

Об этом сообщает В24.

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В СМИ сообщают, что соглашение с игроком уже закрыто и все детали согласованы. Контракт Руиса с португальским клубом истекает следующим летом.

"Жирона" готова заплатить за игрока 12 миллионов евро и не отдавать ни одного из своих игроков.

Также сообщается, что Абель придет в команду не в замену, а в помощь Довбику, который пока остается в клубе.

Напомним, Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

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Артем Довбик
Европа
Футбол трансферы
Жирона

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