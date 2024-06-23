"Минай" может продолжить выступления в УПЛ вместо "Днепра-1"

Игроки "Днепр-1". Фото: facebook.com/sportclubdnipro1

Футбольный клуб "Минай" может продолжить выступать в УПЛ вместо "Днепр-1". Это может произойти, несмотря на то, что клуб вылетел в Первую Лигу.

Об этом пишет ТаТоТакое.

Читайте также:

"Минай" может заменить "Днепр-1"

Отмечается, что при условии, что "Днепр-1" прекратит свое существование, то в УПЛ его может заменить "Минай".

В издании ссылаются на пункт 10.5 регламента соревнований, где говорится, что такие решения принимает Исполнительный комитет УАФ.

"В случае возникновения непредвиденных настоящим Регламентом обстоятельств, решение о составе участников УПЛ принимает Исполнительный комитет УАФ на основании предложений УПЛ", — говорится в сообщении.

Соответствующее решение будут принимать клубы УПЛ, которые будут внесены предложением исполкома УАФ.

"Вероятнее всего, Премьер-лига пойдет по аналогии сезона 2020/21, когда 15-м снова был непотопляем "Минай", — говорится в издании.

Напомним, ранее украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации.

Мадридский "Реал" назвал новую стоимость Лунина.

Девушка Шапаренко, дочь легенды "Динамо", отреагировала на игру любимого.

Ващук объяснил, как сборная Украины должна сыграть с Бельгией.

"Ливерпуль" и "Барселона" хотят купить лидера сборной Испании — о ком идет речь.