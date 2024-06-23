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Стало відомо, який клуб може замінити "Дніпро-1" в УПЛ

23 червня 2024 22:58
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
"Минай" може продовжити виступи в УПЛ замість "Дніпра-1"
Гравці "Дніпро-1". Фото: facebook.com/sportclubdnipro1
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Футбольний клуб "Минай" може продовжити виступати в УПЛ замість "Дніпро-1". Це може статись попри те, що клуб вилетів в Першу Лігу. 

Про це пише ТаТоТаке.

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"Минай" може замінити "Дніпро-1"

Зазначається, що за умови, якшо "Дніпро-1" припинить своє існування, то в УПЛ його може замінити "Минай".

У виданні посилаються на пункт 10.5 регламенту змагань, в якому йдеться, що такі рішення приймає Виконавчий комітет УАФ.

"У разі виникнення непередбачених цим Регламентом обставин, рішення про склад учасників УПЛ приймає Виконавчий комітет УАФ на підставі пропозицій УПЛ", — йдеться у повідомленні. 

Відповідне рішення ухвалюватимуть клуби УПЛ, що внесуть пропозицію виконкому УАФ.

"Найімовірніше, Прем'єр-ліга піде за аналогією сезону 2020/21, коли 15-м знову був непотоплюваний "Минай", — йдеться у виданні.

Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.

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футбол
УПЛ
Минай
Дніпро-1

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