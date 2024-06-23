"Минай" може продовжити виступи в УПЛ замість "Дніпра-1"

Гравці "Дніпро-1". Фото: facebook.com/sportclubdnipro1

Футбольний клуб "Минай" може продовжити виступати в УПЛ замість "Дніпро-1". Це може статись попри те, що клуб вилетів в Першу Лігу.

Про це пише ТаТоТаке.

Читайте також:

"Минай" може замінити "Дніпро-1"

Зазначається, що за умови, якшо "Дніпро-1" припинить своє існування, то в УПЛ його може замінити "Минай".

У виданні посилаються на пункт 10.5 регламенту змагань, в якому йдеться, що такі рішення приймає Виконавчий комітет УАФ.

"У разі виникнення непередбачених цим Регламентом обставин, рішення про склад учасників УПЛ приймає Виконавчий комітет УАФ на підставі пропозицій УПЛ", — йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалюватимуть клуби УПЛ, що внесуть пропозицію виконкому УАФ.

"Найімовірніше, Прем'єр-ліга піде за аналогією сезону 2020/21, коли 15-м знову був непотоплюваний "Минай", — йдеться у виданні.

Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.

Мадридський "Реал" назвав нову вартість Луніна.

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого.

Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією.

"Ліверпуль" та "Барселона" хочуть купити лідера збірної Іспанії — про кого йдеться.