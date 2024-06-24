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Два футболісти Дніпра-1 перейдуть до амбітного клубу УПЛ — деталі

24 червня 2024 12:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сваток і Сарапій підуть з Дніпра-1 до одного з найкращих клубів України
Едуард Сарапій під час матчу. Фото: instagram.com/edson_sarapii/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

СК "Дніпро-1" може зникнути зі спортивної карти України. Місце команди у Прем'єр-лізі посяде інший клуб, а на кращих футболістів чекають трансфери.

Едуард Сарапій та Олександр Сваток можуть продовжити кар'єру в одній команді, повідомляє Sport.ua.

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"Дніпро-1" може не зіграти більше жодного матчу у своїй історії. Передбачалося, що у сезоні 2024/2025 з командою продовжить роботу Юрій Максимов, а гратимуть у ній ті футболісти, які не підуть влітку, а також молодь. Проте з'явилася інформація, що "Дніпро-1" може знятись з усіх турнірів.

Едуард Сарапій перейде на Полісся
Едуард Сарапій у матчі із "Шахтарем". Фото: instagram.com/edson_sarapii/

Футболісти "Дніпра-1" вже знайшли новий клуб

Одразу два гравці "Дніпра-1" можуть продовжити кар'єру в тому самому клубі. "Полісся" претендує на захисників Олександра Сватка та Едуарда Сарапія. Керівництво житомирського клубу вже розпочало переговори про трансфер обох футболістів.

Олександр Сваток
Олександр Сваток на тренуванні збірної України Фото: instagram.com/svatok39/

Сарапій може підписати контракт із "Поліссям" вже найближчим часом, а ось на Сватка також претендують "Карпати" та клуб MLS "Остін". Однак пропозиція житомирян виявилася найбільш вигідною і для футболіста, і для "Дніпра-1".

У сезоні 2023/2024 Сарапій зіграв у Прем'єр-лізі 31 матч, у яких забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі. Сваток виходив на поле 31 раз, забив гол та зробив результативну передачу.

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спорт
футбол
Футбол трансфери
УПЛ
Дніпро-1
Полісся
Олександр Сваток
Едуард Сарапій

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