Сваток і Сарапій підуть з Дніпра-1 до одного з найкращих клубів України

Едуард Сарапій під час матчу. Фото: instagram.com/edson_sarapii/

СК "Дніпро-1" може зникнути зі спортивної карти України. Місце команди у Прем'єр-лізі посяде інший клуб, а на кращих футболістів чекають трансфери.

Едуард Сарапій та Олександр Сваток можуть продовжити кар'єру в одній команді, повідомляє Sport.ua.

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"Дніпро-1" може не зіграти більше жодного матчу у своїй історії. Передбачалося, що у сезоні 2024/2025 з командою продовжить роботу Юрій Максимов, а гратимуть у ній ті футболісти, які не підуть влітку, а також молодь. Проте з'явилася інформація, що "Дніпро-1" може знятись з усіх турнірів.

Едуард Сарапій у матчі із "Шахтарем". Фото: instagram.com/edson_sarapii/

Футболісти "Дніпра-1" вже знайшли новий клуб

Одразу два гравці "Дніпра-1" можуть продовжити кар'єру в тому самому клубі. "Полісся" претендує на захисників Олександра Сватка та Едуарда Сарапія. Керівництво житомирського клубу вже розпочало переговори про трансфер обох футболістів.

Олександр Сваток на тренуванні збірної України Фото: instagram.com/svatok39/

Сарапій може підписати контракт із "Поліссям" вже найближчим часом, а ось на Сватка також претендують "Карпати" та клуб MLS "Остін". Однак пропозиція житомирян виявилася найбільш вигідною і для футболіста, і для "Дніпра-1".

У сезоні 2023/2024 Сарапій зіграв у Прем'єр-лізі 31 матч, у яких забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі. Сваток виходив на поле 31 раз, забив гол та зробив результативну передачу.

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