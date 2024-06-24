Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Забарний готується до переходу до нового клубу — що відомо arrow

Забарний готується до переходу до нового клубу — що відомо

24 червня 2024 10:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний чекає на трансфер із Борнмута до одного з відомих клубів
Ілля Забарний під час тренування. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний став трансферною ціллю відомого клубу. Англійці готові продати молодого гравця вже цього літа.

Забарний був одним із лідерів "вишень" минулого сезону і привернув увагу потенційних покупців, повідомляє The Telegraph.

Читайте також:

Ілля Забарний у сезоні 2023/2024 провів майже всі матчі за "Борнмут" без замін. Український футболіст пропустив лише один поєдинок через травму. Він допоміг "вишням" зберегти прописку в елітному дивізіоні англійського футболу та викликав інтерес з боку європейських грандів.

Новий претендент на Забарного

Міланський "Інтер" шукає нового захисника у той час, як один із лідерів команди Хакан Чалханоглу готується до зміни клубу. Ілля Забарний опинився у короткому списку потенціальних новачків чинних чемпіонів Італії. "Інтер" уже готує для "Борнмута" запит щодо 21-річного футболіста.

Ілля Забарний
Ілля Забарний у збірній України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Англійський клуб хоче заробити на продажу молодого захисника 30 млн євро і не готовий йти на поступки в цьому питанні. "Борнмут" планує дочекатися закінчення чемпіонату Європи з футболу, під час якого може отримати й інші запити щодо українського гравця.

Нагадаємо, Зінченко висловився про жорстку розмову Шевченка з гравцями збірної України. 

Довбик отримав цінник — "Жирона" публічно назвала вартість українця. 

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого. 

Український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію. 

спорт
футбол
Футбол трансфери
Ілля Забарний
Борнмут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони