Забарний чекає на трансфер із Борнмута до одного з відомих клубів

Ілля Забарний під час тренування. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний став трансферною ціллю відомого клубу. Англійці готові продати молодого гравця вже цього літа.

Забарний був одним із лідерів "вишень" минулого сезону і привернув увагу потенційних покупців, повідомляє The Telegraph.

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Ілля Забарний у сезоні 2023/2024 провів майже всі матчі за "Борнмут" без замін. Український футболіст пропустив лише один поєдинок через травму. Він допоміг "вишням" зберегти прописку в елітному дивізіоні англійського футболу та викликав інтерес з боку європейських грандів.

Новий претендент на Забарного

Міланський "Інтер" шукає нового захисника у той час, як один із лідерів команди Хакан Чалханоглу готується до зміни клубу. Ілля Забарний опинився у короткому списку потенціальних новачків чинних чемпіонів Італії. "Інтер" уже готує для "Борнмута" запит щодо 21-річного футболіста.

Ілля Забарний у збірній України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Англійський клуб хоче заробити на продажу молодого захисника 30 млн євро і не готовий йти на поступки в цьому питанні. "Борнмут" планує дочекатися закінчення чемпіонату Європи з футболу, під час якого може отримати й інші запити щодо українського гравця.

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