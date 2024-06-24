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Забарный готовится к переходу в новый клуб — что известно

24 июня 2024 10:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный ждет трансфер из Борнмута в один из известных клубов
Илья Забарный во время тренировки. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный стал трансферной целью известного клуба. Англичане готовы продать молодого игрока уже этим летом. 

Забарный был одним из лидеров "вишен" в прошлом сезоне и привлек внимание потенциальных покупателей, сообщает The Telegraph

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Илья Забарный в сезоне 2023/2024 провел почти все матчи за "Борнмут" без замен. Украинский футболист пропустил только один поединок по причине травмы. Он помог "вишням" сохранить прописку в элитном дивизионе английского футбола и вызвал интерес со стороны европейских грандов. 

Новый претендент на Забарного 

Миланский "Интер" ищет нового защитника в то время, как один из лидеров команды Хакан Чалханоглу готовится к смене клуба. Илья Забарный оказался в шорт-листе действующих чемпионов Италии. "Интер" уже готовит для "Борнмута" запрос по 21-летнему футболисту. 

Илья Забарный
Илья Забарный в сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Английский клуб хочет заработать на продаже молодого защитника 30 млн евро и не готов идти на уступки в этом вопросе. "Борнмут" планирует дождаться окончания чемпионата Европы по футболу, во время которого может получить и другие запросы по украинскому игроку. 

Напомним, Зинченко высказался о жестком разговоре Шевченко с игроками сборной Украины. 

Довбик получил ценник — "Жирона" публично назвала стоимость украинца. 

Девушка Шапаренко, являющаяся дочерью легенды Динамо, отреагировала на игру возлюбленного. 

Украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации. 

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