Реал збирається продати Луніна — де гратиме голкіпер

Андрій Лунін із Кубком чемпіонів. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін з великою ймовірністю розпочне наступний сезон не в мадридському "Реалі". Президент "королівського клубу" Флорентіно Перес вирішив продати гравця.

На Луніна претендують декілька відомих клубів, повідомляє Marca.

Читайте також:

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті ухвалив рішення про те, що основним голкіпером мадридської команди наступного сезону буде Тібо Куртуа. Андрію Луніну приготували роль дублера досвідченого бельгійського воротаря.

"Реал" був готовий продовжити контракт з українським голкіпером на покращених умовах, але сам Лунін не готовий знову опинитися на лаві запасних. Андрій хоче перейти до клубу, який гарантує йому стабільне місце в основному складі.

Де Лунін продовжить кар'єру

Наразі 25-річний голкіпер має декілька варіантів для трансферу з "Реала". У послугах Луніна, як і раніше, зацікавлена "Баварія", проте як мінімум ще рік основним воротарем мюнхенської команди залишатиметься Мануель Ноєр.

Головним претендентом на Луніна став англійський "Манчестер Юнайтед". Наставник "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг давно хотів запросити українця до команди. Нещодавно стало відомо, що нідерландець залишиться в "МЮ", тож переїзд Луніна на "Олд Траффорд" дуже ймовірний.

Андрій Лунін у збірній України. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Третім претендентом на українця є міланський "Інтер". Чемпіони Італії звернуться до "Реалу", якщо Янн Зоммер вирішить переїхати до Саудівської Аравії. Іспанці хочуть отримати за свого голкіпера щонайменше 30 млн євро.

Нагадаємо, Ілля Забарний готується до переходу до нового клубу.

Зінченко висловився про жорстку розмову Шевченка з гравцями збірної України.

Довбик отримав цінник — "Жирона" публічно назвала вартість українця.

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого.

Український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.