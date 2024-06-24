Реал собирается продать Лунина — где будет играть голкипер

Андрей Лунин с Кубком чемпионов. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин с большой долей вероятности начнет следующий сезон не в мадридском "Реале". Президент "королевского клуба" Флорентино Перес принял решение продать игрока.

На Лунина претендуют несколько известных клубов, сообщает Marca.

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"Реал" был готов продлить контракт с украинским голкипером на улучшенных условиях, но сам Лунин не готов снова оказаться на скамейке запасных. Андрей хочет перейти в клуб, который гарантирует ему стабильное место в основном составе.

Где Лунин продолжит карьеру

У 25-летнего голкипера есть несколько вариантов для трансфера из "Реала". В услугах Лунина по-прежнему заинтересована "Бавария", однако как минимум еще год основным вратарем мюнхенской команды будет оставаться Мануэль Нойер.

Главным претендентом на Лунина стал английский "Манчестер Юнайтед". Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг давно хотел пригласить украинца в команду. Недавно стало известно, что нидерландец останется в "МЮ", так что переезд Лунина на "Олд Траффорд" очень вероятен.

Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Третьим претендентом на украинца является миланский "Интер". Чемпионы Италии обратятся в "Реал", если Янн Зоммер решит переехать в Саудовскую Аравию. Испанцы хотят получить за своего голкипера не менее 30 млн евро.

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