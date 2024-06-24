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Малиновский назвал самого талантливого молодого игрока сборной Украины

24 июня 2024 18:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский назвал лучших молодых футболистов сборной Украины
Руслан Малиновский в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский ждет прогресс от молодых игроков "сине-желтых". Опытный футболист дал характеристику молодым партнерам по команде.

Малиновский назвал ключевых футболистов сборной Украины в интервью Sportarena

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Руслан Малиновский отметил перспективы Ильи Забарного, который прогрессирует с каждым сбором национальной команды. Хавбек "Дженоа" считает, что у защитника очень хорошие перспективы, и лимит его дальнейшего профессионального роста почти не ограничен. 

Илья Забарный
Забарный, Мудрик и Цыганков. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Уверенность Шапаренко и других игроков 

Также опытный футболист выделил Николая Шапаренко. Согласно словам Малиновского, невозможно представить, что герой матча со Словакией до сих пор выступает в чемпионате Украины. Руслан отметил уверенность Шапаренко на поле и хладнокровие игрока. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко в матче со сборной Словакии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Футболист рассказал, что сборная Украины ждет, когда Виталий Миколенко сможет вернуться на поле. Малиновский похвалил Судакова, который уже стал лидером "Шахтера", а также отметил прогресс лидеров "Жироны" Цыганкова и Довбика. 

Напомним, "Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер. 

Илья Забарный готовится к переходу в новый клуб.

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спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Руслан Малиновский
Николай Шапаренко
Илья Забарный

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