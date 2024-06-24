Малиновский назвал лучших молодых футболистов сборной Украины

Руслан Малиновский в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский ждет прогресс от молодых игроков "сине-желтых". Опытный футболист дал характеристику молодым партнерам по команде.

Малиновский назвал ключевых футболистов сборной Украины в интервью Sportarena.

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Забарный, Мудрик и Цыганков. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Уверенность Шапаренко и других игроков

Также опытный футболист выделил Николая Шапаренко. Согласно словам Малиновского, невозможно представить, что герой матча со Словакией до сих пор выступает в чемпионате Украины. Руслан отметил уверенность Шапаренко на поле и хладнокровие игрока.

Николай Шапаренко в матче со сборной Словакии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Футболист рассказал, что сборная Украины ждет, когда Виталий Миколенко сможет вернуться на поле. Малиновский похвалил Судакова, который уже стал лидером "Шахтера", а также отметил прогресс лидеров "Жироны" Цыганкова и Довбика.

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