Маліновський назвав найкращих молодих футболістів збірної України

Руслан Маліновський у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський чекає на прогрес від молодих гравців "синьо-жовтих". Досвідчений футболіст дав характеристику молодим партнерам по команді.

Маліновський назвав ключових футболістів збірної України в інтерв'ю Sportarena.

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Руслан Маліновський наголосив на перспективах Іллі Забарного, який прогресує з кожним збором національної команди. Хавбек "Дженоа" вважає, що захисник має дуже гарні перспективи, і ліміт його подальшого професійного зростання майже не обмежений.

Забарний, Мудрик та Циганков. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Впевненість Шапаренка та інших гравців

Також досвідчений футболіст виділив Миколу Шапаренка. За словами Маліновського, неможливо уявити, що герой матчу зі Словаччиною досі виступає у чемпіонаті України. Руслан зазначив впевненість Шапаренка на полі та холоднокровність гравця.

Микола Шапаренко у матчі зі збірною Словаччини. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Футболіст розповів, що збірна України чекає, коли Віталій Миколенко зможе повернутись на поле. Маліновський похвалив Судакова, який уже став лідером "Шахтаря", а також відзначив прогрес лідерів "Жирони" Циганкова та Довбика.

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