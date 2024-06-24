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Маліновський назвав найталановитішого молодого гравця збірної України

24 червня 2024 18:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маліновський назвав найкращих молодих футболістів збірної України
Руслан Маліновський у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський чекає на прогрес від молодих гравців "синьо-жовтих". Досвідчений футболіст дав характеристику молодим партнерам по команді.

Маліновський назвав ключових футболістів збірної України в інтерв'ю Sportarena.

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Руслан Маліновський наголосив на перспективах Іллі Забарного, який прогресує з кожним збором національної команди. Хавбек "Дженоа" вважає, що захисник має дуже гарні перспективи, і ліміт його подальшого професійного зростання майже не обмежений.

Ілля Забарний
Забарний, Мудрик та Циганков. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Впевненість Шапаренка та інших гравців

Також досвідчений футболіст виділив Миколу Шапаренка. За словами Маліновського, неможливо уявити, що герой матчу зі Словаччиною досі виступає у чемпіонаті України. Руслан зазначив впевненість Шапаренка на полі та холоднокровність гравця.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко у матчі зі збірною Словаччини. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Футболіст розповів, що збірна України чекає, коли Віталій Миколенко зможе повернутись на поле. Маліновський похвалив Судакова, який уже став лідером "Шахтаря", а також відзначив прогрес лідерів "Жирони" Циганкова та Довбика.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Руслан Маліновський
Микола Шапаренко
Ілля Забарний

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