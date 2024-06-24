Маліновський назвав найкращих молодих футболістів збірної України

Маліновський назвав найталановитішого молодого гравця збірної України
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський чекає на прогрес від молодих гравців "синьо-жовтих". Досвідчений футболіст дав характеристику молодим партнерам по команді.
Маліновський назвав ключових футболістів збірної України в інтерв'ю Sportarena.
Руслан Маліновський наголосив на перспективах Іллі Забарного, який прогресує з кожним збором національної команди. Хавбек "Дженоа" вважає, що захисник має дуже гарні перспективи, і ліміт його подальшого професійного зростання майже не обмежений.
Впевненість Шапаренка та інших гравців
Також досвідчений футболіст виділив Миколу Шапаренка. За словами Маліновського, неможливо уявити, що герой матчу зі Словаччиною досі виступає у чемпіонаті України. Руслан зазначив впевненість Шапаренка на полі та холоднокровність гравця.
Футболіст розповів, що збірна України чекає, коли Віталій Миколенко зможе повернутись на поле. Маліновський похвалив Судакова, який уже став лідером "Шахтаря", а також відзначив прогрес лідерів "Жирони" Циганкова та Довбика.
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