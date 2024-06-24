Ліверпуль заробить на трансфері Салаха великі гроші — відома сума

Мохаммед Салах дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Англійський "Ліверпуль" не зумів домовитися з Мохаммедом Салахом про продовження контракту. Єгипетський форвард уже готується до трансферу до іншого клубу.

Салах може стати одним із найбільш високооплачуваних гравців Саудівської Аравії, повідомляє Daily Mail.

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Англійський "Ліверпуль" отримав нову пропозицію про трансфер Мохаммеда Салаха. У послугах єгипетського форварда зацікавлений "Аль-Наср", який готовий заплатити "червоним" 60 млн євро за 32-річного форварда. При цьому сам Мохаммед зможе заробляти у Саудівській Аравії 80 млн євро на рік.

Салах готується до зміни клубу

Лідер "Ліверпуля", який виступає у команді з 2017 року, хотів перейти в інший клуб ще минулого літа. "Червоні" могли заробити на продажі Салаха понад 100 млн євро, але тепер ціна на Мохаммеда сильно знизилася.

Мохаммед Салах у матчі за збірну Єгипту. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Англійський клуб все одно буде змушений продати єгиптянина, якого зацікавила пропозиція із Саудівської Аравії. "Аль-Наср" шукає форварда, який допоможе команді виграти чемпіонський титул. Заради цього Салаха можуть зробити одним із найбільш високооплачуваних гравців світу.

У сезоні 2023/2024 єгипетський форвард провів за "Ліверпуль" 44 матчі, в яких забив 25 голів і зробив 13 результативних передач.

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