Ліверпуль заробить на трансфері Салаха великі гроші — відома сума

Салах готується до відходу з Ліверпуля — форвард обрав новий клуб
Англійський "Ліверпуль" не зумів домовитися з Мохаммедом Салахом про продовження контракту. Єгипетський форвард уже готується до трансферу до іншого клубу.
Салах може стати одним із найбільш високооплачуваних гравців Саудівської Аравії, повідомляє Daily Mail.
Англійський "Ліверпуль" отримав нову пропозицію про трансфер Мохаммеда Салаха. У послугах єгипетського форварда зацікавлений "Аль-Наср", який готовий заплатити "червоним" 60 млн євро за 32-річного форварда. При цьому сам Мохаммед зможе заробляти у Саудівській Аравії 80 млн євро на рік.
Салах готується до зміни клубу
Лідер "Ліверпуля", який виступає у команді з 2017 року, хотів перейти в інший клуб ще минулого літа. "Червоні" могли заробити на продажі Салаха понад 100 млн євро, але тепер ціна на Мохаммеда сильно знизилася.
Англійський клуб все одно буде змушений продати єгиптянина, якого зацікавила пропозиція із Саудівської Аравії. "Аль-Наср" шукає форварда, який допоможе команді виграти чемпіонський титул. Заради цього Салаха можуть зробити одним із найбільш високооплачуваних гравців світу.
У сезоні 2023/2024 єгипетський форвард провів за "Ліверпуль" 44 матчі, в яких забив 25 голів і зробив 13 результативних передач.
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