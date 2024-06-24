Ливерпуль заработает на трансфере Салаха большие деньги — известна сумма

Салах готовится к уходу из Ливерпуля — форвард выбрал новый клуб
Английский "Ливерпуль" не сумел договориться с Мохаммедом Салахом о продлении контракта. Египетский форвард уже готовится к трансферу в другой клуб.
Салах может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.
Английский "Ливерпуль" получил новое предложение о трансфере Мохаммеда Салаха. В услугах египетского форварда заинтересован "Аль-Наср", который готов заплатить "красным" 60 млн евро за 32-летнего форварда. При этом сам Мохаммед сможет зарабатывать в Саудовской Аравии 80 млн евро в год.
Салах готовится к смене клуба
Лидер "Ливерпуля", который выступает в команде с 2017 года, хотел перейти в другой клуб еще прошлым летом. "Красные" могли заработать на продаже Салаха более 100 млн евро, но теперь цена на Мохаммеда сильно снизилась.
Английский клуб все равно будет вынужден продать египтянина, которого заинтересовало предложение из Саудовской Аравии. "Аль-Наср" ищет форварда, который поможет команде выиграть чемпионский титул. Ради этого Салаха могут сделать одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.
В сезона 2023/2024 египетский форвард провел за "Ливерпуль" 44 матча, в которых забил 25 голов и сделал 13 результативных передач.
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