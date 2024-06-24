Ливерпуль заработает на трансфере Салаха большие деньги — известна сумма

Мохаммед Салах благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Английский "Ливерпуль" не сумел договориться с Мохаммедом Салахом о продлении контракта. Египетский форвард уже готовится к трансферу в другой клуб.

Салах может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Английский "Ливерпуль" получил новое предложение о трансфере Мохаммеда Салаха. В услугах египетского форварда заинтересован "Аль-Наср", который готов заплатить "красным" 60 млн евро за 32-летнего форварда. При этом сам Мохаммед сможет зарабатывать в Саудовской Аравии 80 млн евро в год.

Салах готовится к смене клуба

Лидер "Ливерпуля", который выступает в команде с 2017 года, хотел перейти в другой клуб еще прошлым летом. "Красные" могли заработать на продаже Салаха более 100 млн евро, но теперь цена на Мохаммеда сильно снизилась.

Мохаммед Салах в матче за сборную Египта. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Английский клуб все равно будет вынужден продать египтянина, которого заинтересовало предложение из Саудовской Аравии. "Аль-Наср" ищет форварда, который поможет команде выиграть чемпионский титул. Ради этого Салаха могут сделать одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.

В сезона 2023/2024 египетский форвард провел за "Ливерпуль" 44 матча, в которых забил 25 голов и сделал 13 результативных передач.

Напомним, "Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер.

Илья Забарный готовится к переходу в новый клуб.

Жена Зинченко показала, в чьей компании болеет за сборную Украины на Евро-2024.

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ.

Зинченко высказался о жестком разговоре Шевченко с игроками сборной Украины.