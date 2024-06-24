Влада Зинченко показала, как болеет за сборную Украины со старшей дочерью

Влада Зинченко во время работы. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Сборная Украины продолжает готовиться к решающему матчу групповой стадии на чемпионате Европы по футболу. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Бельгии.

Украинским футболистам обеспечена горячая поддержка в Германии, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В среду, 26 июня, сборная Украины сыграет с Бельгией. Победа обеспечит подопечным Сергея Реброва выход в плей-офф Евро-2024. "Сине-желтых" поддержат на трибунах стадиона несколько десятков болельщиков, среди которых будут и семьи игроков национальной команды.

Александр Зинченко на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

Влада Зинченко на своем четвертом турнире

Жена вице-капитана сборной Украины Влада Зинченко приехала уже на свой четвертый чемпионат Европы подряд. Она поддерживает мужа на каждом матче.

Влада и Ева Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

На этот раз вместе с Владой матчи турнира смотрит и старшая дочь Ева, которой в августе исполнится три года.

Влада Зинченко на чемпионатах Европы. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада и Александр Зинченко воспитывают двух дочерей. Младшая Лея родилась в августе 2023 года. Сейчас она в Лондоне вместе с родителями пары и няней. А вот старшая дочь Ева уже начинает разбираться в футболе.

Напомним, "Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер.

Илья Забарный готовится к переходу в новый клуб.

Зинченко высказался о жестком разговоре Шевченко с игроками сборной Украины.

Довбик получил ценник — "Жирона" публично назвала стоимость украинца.

Украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации.