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Жена Зинченко показала, в чьей компании болеет за сборную Украины на Евро-2024

24 июня 2024 13:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Влада Зинченко показала, как болеет за сборную Украины со старшей дочерью
Влада Зинченко во время работы. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины продолжает готовиться к решающему матчу групповой стадии на чемпионате Европы по футболу. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Бельгии. 

Украинским футболистам обеспечена горячая поддержка в Германии, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В среду, 26 июня, сборная Украины сыграет с Бельгией. Победа обеспечит подопечным Сергея Реброва выход в плей-офф Евро-2024. "Сине-желтых" поддержат на трибунах стадиона несколько десятков болельщиков, среди которых будут и семьи игроков национальной команды. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

Влада Зинченко на своем четвертом турнире 

Жена вице-капитана сборной Украины Влада Зинченко приехала уже на свой четвертый чемпионат Европы подряд. Она поддерживает мужа на каждом матче.

Влада и Ева Зинченко
Влада и Ева Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

На этот раз вместе с Владой матчи турнира смотрит и старшая дочь Ева, которой в августе исполнится три года. 

Влада Седан
Влада Зинченко на чемпионатах Европы. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада и Александр Зинченко воспитывают двух дочерей. Младшая Лея родилась в августе 2023 года. Сейчас она в Лондоне вместе с родителями пары и няней. А вот старшая дочь Ева уже начинает разбираться в футболе. 

Напомним, "Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер. 

Илья Забарный готовится к переходу в новый клуб.

Зинченко высказался о жестком разговоре Шевченко с игроками сборной Украины. 

Довбик получил ценник — "Жирона" публично назвала стоимость украинца. 

Украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации. 

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Александр Зинченко
Евро-2024
Влада Седан
жены футболистов

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