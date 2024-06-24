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Дружина Зінченка показала, у чиїй компанії вболіває за збірну України на Євро-2024

24 червня 2024 13:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Влада Зінченко показала, як вболіває за збірну України зі старшою дочкою
Влада Зінченко під час роботи. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна України продовжує готуватися до вирішального матчу групової стадії на чемпіонаті Європи з футболу. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Бельгії.

Українським футболістам забезпечено гарячу підтримку в Німеччині, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, 26 червня, збірна України зіграє із Бельгією. Перемога забезпечить підопічні Сергія Реброва вихід у плей-офф Євро-2024. "Синьо-жовтих" підтримають на трибунах стадіону декілька десятків уболівальників, серед яких і сім'ї гравців національної команди.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко на тренуванні збірної України Фото: instagram.com/zinchenko/

Влада Зінченка на своєму четвертому турнірі

Дружина віцекапітана збірної України Влада Зінченко приїхала вже на свій четвертий чемпіонат Європи поспіль. Вона підтримує чоловіка на кожному матчі.

Влада и Ева Зинченко
Влада та Єва Зінченко на Євро-2024. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Цього разу разом із Владою матчі турніру дивиться і старша дочка Єва, якій у серпні виповниться три роки.

Влада Седан
Влада Зінченка на чемпіонатах Європи. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада та Олександр Зінченко виховують двох доньок. Молодша Лея народилася у серпні 2023 року. Зараз вона у Лондоні разом із батьками пари та нянею. А ось старша дочка Єва вже починає розбиратися у футболі.

Нагадаємо, "Реал" продає Луніна — де продовжить кар'єру голкіпер. 

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Олександр Зінченко
Євро-2024
Влада Седан
дружини футболістів

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