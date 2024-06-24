Влада Зінченко показала, як вболіває за збірну України зі старшою дочкою

Влада Зінченко під час роботи. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Збірна України продовжує готуватися до вирішального матчу групової стадії на чемпіонаті Європи з футболу. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Бельгії.

Українським футболістам забезпечено гарячу підтримку в Німеччині, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, 26 червня, збірна України зіграє із Бельгією. Перемога забезпечить підопічні Сергія Реброва вихід у плей-офф Євро-2024. "Синьо-жовтих" підтримають на трибунах стадіону декілька десятків уболівальників, серед яких і сім'ї гравців національної команди.

Олександр Зінченко на тренуванні збірної України Фото: instagram.com/zinchenko/

Влада Зінченка на своєму четвертому турнірі

Дружина віцекапітана збірної України Влада Зінченко приїхала вже на свій четвертий чемпіонат Європи поспіль. Вона підтримує чоловіка на кожному матчі.

Влада та Єва Зінченко на Євро-2024. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Цього разу разом із Владою матчі турніру дивиться і старша дочка Єва, якій у серпні виповниться три роки.

Влада Зінченка на чемпіонатах Європи. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада та Олександр Зінченко виховують двох доньок. Молодша Лея народилася у серпні 2023 року. Зараз вона у Лондоні разом із батьками пари та нянею. А ось старша дочка Єва вже починає розбиратися у футболі.

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