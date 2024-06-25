Зінченко дізнався, в якій команді продовжить кар'єру — готується трансфер

Олександр Зінченко у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Футболіст лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко цього літа оформить перехід до нового клубу. "Каноніри" мають намір достроково продати досвідченого гравця.

"Арсенал" позбавиться декількох футболістів, щоб заробити гроші на посилення складу, повідомляє The Sun.

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Куди перейде Зінченко

Головним претендентом на 27-річного захисника залишається мюнхенська "Баварія". У німецькому клубі заперечують переговори з "Арсеналом" щодо трансферу Зінченка, проте місцеві спортивні журналісти стверджують, що клуби справді готують угоду.

Олександр Зінченко під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Баварія" заплатить "Арсеналу" 30 млн євро за українського футболіста. Лондонський клуб отримає оплату протягом двох років. Також у договорі буде передбачено бонуси, при виконанні яких "Арсенал" зможе заробити ще п'ять мільйонів.

Контракт із Зінченком буде підписано терміном на три роки. Минулого сезону український захисник зіграв за "канонірів" 35 поєдинків, у яких забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

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