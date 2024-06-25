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Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

25 червня 2024 09:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко дізнався, в якій команді продовжить кар'єру — готується трансфер
Олександр Зінченко у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко цього літа оформить перехід до нового клубу. "Каноніри" мають намір достроково продати досвідченого гравця.

"Арсенал" позбавиться декількох футболістів, щоб заробити гроші на посилення складу, повідомляє The Sun.

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Олександр Зінченко стане одним із гравців, які цього літа підуть з "Арсенала". У клубі склали список із семи гравців, які будуть продані. Серед них виявився й український футболіст.

Куди перейде Зінченко

Головним претендентом на 27-річного захисника залишається мюнхенська "Баварія". У німецькому клубі заперечують переговори з "Арсеналом" щодо трансферу Зінченка, проте місцеві спортивні журналісти стверджують, що клуби справді готують угоду.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Баварія" заплатить "Арсеналу" 30 млн євро за українського футболіста. Лондонський клуб отримає оплату протягом двох років. Також у договорі буде передбачено бонуси, при виконанні яких "Арсенал" зможе заробити ще п'ять мільйонів.

Контракт із Зінченком буде підписано терміном на три роки. Минулого сезону український захисник зіграв за "канонірів" 35 поєдинків, у яких забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, "Реал" продає Луніна — де продовжить кар'єру голкіпер. 

Ілля Забарний готується до переходу до нового клубу. 

Маліновський назвав найталановитішого молодого гравця збірної України. 

Дружина Зінченка показала, у чиїй компанії вболіває за збірну України на Євро-2024. 

Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ. 

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Олександр Зінченко
Арсенал

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