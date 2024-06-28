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На Судакова претендует клуб, который может выкупить его контракт у Шахтера

28 июня 2024 09:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков подпишет контракт с одним из самых известных клубов АПЛ
Георгий Судаков в составе сборной Украины на Евро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство донецкого "Шахтера" приняло решение продать Георгия Судакова, если поступит выгодное предложение по трансферу игрока. Расчет на то, что его стоимость вырастет во время выступления сборной Украины на Евро-2024, не оправдался. 

Известный клуб готовится к переговорам с "горняками" о переходе Судакова, сообщает Daily Star

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Георгий Судаков за последний год стал лидером "Шахтера" и привлек внимание со стороны многих европейских клубов. Полузащитник сыграл за донецкую команду 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. "Шахтеру" будет сложно удержать 21-летнего полузащитника на следующий сезон.

Судаков готовится к переезду в АПЛ 

Украинского игрока пытался подписать итальянский "Наполи" и несколько других клубов, но теперь главным претендентом на игрока стала "Астон Вилла".  Бирмингемскому клубу нужен молодой футболист, который мог бы дирижировать игрой команды и стать связующим звеном между обороной и атакой. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков в матче против сборной Бельгии. Фото: Reuters/Leonhard Simon

На трансфере Георгия Судакова настаивает главный тренер Унаи Эмери, которому удалось вывести команду в еврокубки. Прошлый сезон бирмингемцы завершили на четвертой строчке в турнирной таблице. 

"Астон Вилла" готова заплатить за Судакова 60 млн евро в течение двух лет. Ожидается, что переговоры с "Шахтером" пройдут быстро, и следующий сезон Георгий начнет уже в английской Премьер-лиге. 

Напомним, за Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".

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