Судаков подпишет контракт с одним из самых известных клубов АПЛ

На Судакова претендует клуб, который может выкупить его контракт у Шахтера
Руководство донецкого "Шахтера" приняло решение продать Георгия Судакова, если поступит выгодное предложение по трансферу игрока. Расчет на то, что его стоимость вырастет во время выступления сборной Украины на Евро-2024, не оправдался.
Известный клуб готовится к переговорам с "горняками" о переходе Судакова, сообщает Daily Star.
Георгий Судаков за последний год стал лидером "Шахтера" и привлек внимание со стороны многих европейских клубов. Полузащитник сыграл за донецкую команду 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. "Шахтеру" будет сложно удержать 21-летнего полузащитника на следующий сезон.
Судаков готовится к переезду в АПЛ
Украинского игрока пытался подписать итальянский "Наполи" и несколько других клубов, но теперь главным претендентом на игрока стала "Астон Вилла". Бирмингемскому клубу нужен молодой футболист, который мог бы дирижировать игрой команды и стать связующим звеном между обороной и атакой.
На трансфере Георгия Судакова настаивает главный тренер Унаи Эмери, которому удалось вывести команду в еврокубки. Прошлый сезон бирмингемцы завершили на четвертой строчке в турнирной таблице.
"Астон Вилла" готова заплатить за Судакова 60 млн евро в течение двух лет. Ожидается, что переговоры с "Шахтером" пройдут быстро, и следующий сезон Георгий начнет уже в английской Премьер-лиге.
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