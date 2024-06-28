Лунин, Цыганков и Конопля в ТОП-10 самых плохих игроков на чемпионате Европы-2024

Сборная Украины на Евро-2024. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

На чемпионате Европы по футболу прошли матчи группового этапа. По их итогам сборная Украины завершила выступления на турнире.

Подводя итоги группового этапа, авторитетный статистический портал Whoscored назвал десять худших игроков Евро-2024.

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Андрей Лунин. Фото: УАФ

Лунин — худший футболист турнира

Самую низкую оценку среди всех игроков на групповом этапе получил вратарь сборной Украины Андрей Лунин — 3,8.

На четвертом месте оказался левый защитник сборной Украины Ефим Конопля — 5,32. Также на десятой позиции оказался вингер сине-желтых Виктор Цыганков — 5,67.

Все трое игроков играли только в провальном матче против команды Румынии (0:3). Главный тренер Украины Сергей Ребров больше не доверял место в составе Лунину и Конопле, а Цыганков был травмирован.

ТОП-10 самых плохих футболистов Евро-2024 от Whoscored:

Андрей Лунин, Украина — 3,8 Райан Портеус, Шотландия — 4,49 Сандро Алтунашвили, Грузия — 5,06 Ефим Конопля, Украина — 5,32 Алтай Баиндыр, Турция — 5,42 Антониу Силва, Португалия — 5,49 Томаш Хорий, Чехия — 5,57 Робин Гранач, Чехия — 5,62 Антонин Барак, Чехия — 5,63 Виктор Цыганков, Украина — 5,67

ТОП-10 самых плохих футболистов Евро-2024 от Whoscored.

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