Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Трое лидеров сборной Украины попали в десятку худших футболистов Евро-2024 arrow

Трое лидеров сборной Украины попали в десятку худших футболистов Евро-2024

28 июня 2024 07:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лунин, Цыганков и Конопля в ТОП-10 самых плохих игроков на чемпионате Европы-2024
Сборная Украины на Евро-2024. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате Европы по футболу прошли матчи группового этапа. По их итогам сборная Украины завершила выступления на турнире.

Подводя итоги группового этапа, авторитетный статистический портал Whoscored назвал десять худших игроков Евро-2024.

Читайте также:
Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: УАФ

Лунин — худший футболист турнира

Самую низкую оценку среди всех игроков на групповом этапе получил вратарь сборной Украины Андрей Лунин — 3,8.

На четвертом месте оказался левый защитник сборной Украины Ефим Конопля — 5,32. Также на десятой позиции оказался вингер сине-желтых Виктор Цыганков — 5,67.

Все трое игроков играли только в провальном матче против команды Румынии (0:3). Главный тренер Украины Сергей Ребров больше не доверял место в составе Лунину и Конопле, а Цыганков был травмирован.

ТОП-10 самых плохих футболистов Евро-2024 от Whoscored:

  1. Андрей Лунин, Украина — 3,8
  2. Райан Портеус, Шотландия — 4,49
  3. Сандро Алтунашвили, Грузия — 5,06
  4. Ефим Конопля, Украина — 5,32
  5. Алтай Баиндыр, Турция — 5,42
  6. Антониу Силва, Португалия — 5,49
  7. Томаш Хорий, Чехия — 5,57
  8. Робин Гранач, Чехия — 5,62
  9. Антонин Барак, Чехия — 5,63
  10. Виктор Цыганков, Украина — 5,67
Худшие игроки Евро-2024
ТОП-10 самых плохих футболистов Евро-2024 от Whoscored.

Напомним, за Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".

"Жирона" нашла замену Довбику и определилась с будущим форварда.

Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба

Ярмоленко назвал игрока, который является лидером сборной Украины. 

Забарный назвал футболиста сборной Украины, который плохо сыграл на Евро-2024.

Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

футбол
Сборная Украины по футболу
Виктор Цыганков
Андрей Лунин
Евро-2024 по футболу
Ефим Конопля

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024