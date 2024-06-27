Жирона нашла замену Довбику и купила бывшего игрока Барселоны

Артем Довбик в матче против сборной Бельгии на Евро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

Каталонская "Жирона" оформила переход 24-летнего бывшего форварда молодежной сборной Испании Абеля Руиса. Он может заменить в команде игрока национальной команды Украины Артема Довбика.

"Жирона" готова рассмотреть предложения по своему самому результативному футболисту прошлого сезона, сообщает Mundo Deportivo.

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Абель Руис был одним из лидеров молодежной сборной Испании. В 2020 году воспитанник "Барселоны" перешел в "Брагу". Прошлый сезон в чемпионате Португалии стал неудачным для 24-летнего форварда, который забил только 6 голов.

Руис может заменить Довбика

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес уверен, что на "Эстади Монтиливи" бомбардирский потенциал молодого игрока полностью раскроется. Каталонцы заплатили за игрока, который может сыграть в центре атаки и на обоих флангах, 9 млн евро.

Абель Руис празднует гол. Фото: instagram.com/abelruizortega/

У "Жироны" есть предложения по трансферу Артема Довбика даже несмотря на то, что лучший бомбардир сезона в Ла Лиге не сумел отличиться на Евро-2024.

Артем Довбик и Кевин Де Брюйне. Фото: Reuters/Lee Smith

В случае, если другой клуб предложит каталонцам больше 40 млн за форварда, трансфер будет осуществлен. В таком случае Абель Руис заменит украинца в основном составе "Жироны".

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