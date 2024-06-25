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Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно

25 июня 2024 10:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарным интересуется один из самых титулованных клубов Европы
Илья Забарный на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Ключевой защитник сборной Украины Илья Забарный оказался в центре внимания одного из грандов мирового футбола. Он может перейти в топ-клуб уже в следующем месяце. 

"Борнмут" готов продать Забарного, если получит выгодное предложение по игроку, сообщает Le Parisien

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Украинский футболист Илья Забарный оказался в шорт-листе известного клуба. Успешное выступление 21-летнего защитника в английской Премьер-лиге может поспособствовать трансферу игрока в амбициозную команду из другого чемпионата. 

"ПСЖ" хочет подписать Забарного 

Главный тренер французской команды Луис Энрике ищет молодого, перспективного и физически крепкого защитника, который мог бы надолго закрыть позицию в центре обороны. Илья Забарный стал приоритетной кандидатурой для "ПСЖ" на эту роль. 

Илья Забарный в сборной Украины
Илья Забарный в сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/ 

Французский клуб направил запрос в "Борнмут" по поводу трансфера украинца. Английский клуб хочет получить за своего игрока не менее 35 млн евро. "ПСЖ" готов заплатить эти деньги. В случае перехода Забарный подпишет с парижанами контракт на пять лет. Его зарплата увеличится более, чем в два раза до 150 тысяч евро в неделю. 

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