Забарным интересуется один из самых титулованных клубов Европы

Илья Забарный на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Ключевой защитник сборной Украины Илья Забарный оказался в центре внимания одного из грандов мирового футбола. Он может перейти в топ-клуб уже в следующем месяце.

"Борнмут" готов продать Забарного, если получит выгодное предложение по игроку, сообщает Le Parisien.

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Украинский футболист Илья Забарный оказался в шорт-листе известного клуба. Успешное выступление 21-летнего защитника в английской Премьер-лиге может поспособствовать трансферу игрока в амбициозную команду из другого чемпионата.

"ПСЖ" хочет подписать Забарного

Главный тренер французской команды Луис Энрике ищет молодого, перспективного и физически крепкого защитника, который мог бы надолго закрыть позицию в центре обороны. Илья Забарный стал приоритетной кандидатурой для "ПСЖ" на эту роль.

Илья Забарный в сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Французский клуб направил запрос в "Борнмут" по поводу трансфера украинца. Английский клуб хочет получить за своего игрока не менее 35 млн евро. "ПСЖ" готов заплатить эти деньги. В случае перехода Забарный подпишет с парижанами контракт на пять лет. Его зарплата увеличится более, чем в два раза до 150 тысяч евро в неделю.

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