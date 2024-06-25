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Забарний зацікавив один із найкращих клубів світу — що відомо

25 червня 2024 10:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів Європи
Ілля Забарний на тренуванні збірної України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ключовий захисник збірної України Ілля Забарний опинився у центрі уваги одного із грандів світового футболу. Він може перейти до топклубу вже наступного місяця.

"Борнмут" готовий продати Забарного, якщо отримає вигідну пропозицію щодо гравця, повідомляє Le Parisien.

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Український футболіст Ілля Забарний опинився у короткому списку відомого клубу. Успішний виступ 21-річного захисника в англійській Прем'єр-лізі може сприяти трансферу гравця до амбітної команди з іншого чемпіонату.

"ПСЖ" хоче підписати Забарного

Головний тренер французької команди Луїс Енріке шукає молодого, перспективного та фізично міцного захисника, який міг би надовго закрити позицію у центрі оборони. Ілля Забарний став пріоритетною кандидатурою для "ПСЖ" на цю роль.

Ілля Забарний у збірній України
Ілля Забарний у збірній України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Французький клуб направив запит до "Борнмута" з приводу трансферу українця. Англійський клуб хоче отримати за свого гравця щонайменше 35 млн євро. "ПСЖ" готовий сплатити ці гроші. У разі переходу, Забарний підпише з парижанами контракт на п'ять років. Його зарплата збільшиться більш ніж у два рази до 150 тисяч євро на тиждень.

Нагадаємо, Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

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Ілля Забарний готується до переходу до нового клубу. 

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Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ.

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Ілля Забарний
Борнмут

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