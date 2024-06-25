Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів Європи

Забарний зацікавив один із найкращих клубів світу — що відомо
Ключовий захисник збірної України Ілля Забарний опинився у центрі уваги одного із грандів світового футболу. Він може перейти до топклубу вже наступного місяця.
"Борнмут" готовий продати Забарного, якщо отримає вигідну пропозицію щодо гравця, повідомляє Le Parisien.
Український футболіст Ілля Забарний опинився у короткому списку відомого клубу. Успішний виступ 21-річного захисника в англійській Прем'єр-лізі може сприяти трансферу гравця до амбітної команди з іншого чемпіонату.
"ПСЖ" хоче підписати Забарного
Головний тренер французької команди Луїс Енріке шукає молодого, перспективного та фізично міцного захисника, який міг би надовго закрити позицію у центрі оборони. Ілля Забарний став пріоритетною кандидатурою для "ПСЖ" на цю роль.
Французький клуб направив запит до "Борнмута" з приводу трансферу українця. Англійський клуб хоче отримати за свого гравця щонайменше 35 млн євро. "ПСЖ" готовий сплатити ці гроші. У разі переходу, Забарний підпише з парижанами контракт на п'ять років. Його зарплата збільшиться більш ніж у два рази до 150 тисяч євро на тиждень.
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