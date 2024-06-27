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Жирона знайшла заміну Довбику та визначилася з майбутнім форварда

27 червня 2024 15:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жирона знайшла заміну Довбику та купила колишнього гравця Барселони
Артем Довбик у матчі проти збірної Бельгії на Євро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська "Жирона" оформила перехід 24-річного колишнього форварда молодіжної збірної Іспанії Абеля Руїса. Він може замінити у команді гравця національної команди України Артема Довбика.

"Жирона" готова розглянути пропозиції щодо свого найрезультативнішого футболіста минулого сезону, повідомляє Mundo Deportivo.

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Абель Руїс був одним із лідерів молодіжної збірної Іспанії. У 2020 році вихованець "Барселони" перейшов до "Браги". Минулий сезон у чемпіонаті Португалії став невдалим для 24-річного форварда, який забив лише 6 голів.

Руїс може замінити Довбика

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес упевнений, що на "Естаді Монтіліві" бомбардирський потенціал молодого гравця повністю розкриється. Каталонці заплатили за гравця, який може зіграти в центрі атаки й на обох флангах, 9 млн євро.

Абель Руїс
Абель Руїс святкує гол. Фото: instagram.com/abelruizortega/

"Жирона" має пропозиції щодо трансферу Артема Довбика навіть попри те, що найкращий бомбардир сезону в Ла-Лізі не зумів відзначитися на Євро-2024.

Артем Довбик
Артем Довбік та Кевін Де Брюйне. Фото: Reuters/Lee Smith

Якщо інший клуб запропонує каталонцям понад 40 млн за форварда, трансфер буде здійснено. У такому разі Абель Руїс замінить українця в основному складі "Жирони".

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