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За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

27 червня 2024 14:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін розпочне новий сезон в одному з найтитулованіших клубів Європи
Анатолій Трубін після вильоту збірної України із Євро-2024. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "Бенфіки" готове розглянути пропозиції інших клубів щодо трансферу голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Молодий футболіст розпочне новий сезон в іншому чемпіонаті.

Трубін за декілька тижнів може опинитися в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє Daily Star.

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У сезоні-2024/2025 основним голкіпером "Бенфіки" буде Самуель Соареш. Він замінить у стартовому складі Анатолія Трубіна, який уже готується до трансферу до іншого клубу. Успішна гра українця на Євро-2024 переконала потенційного покупця у необхідності провести трансфер уже цього літа.

У якому клубі гратиме Трубін

Щонайменше декілька відомих команд цікавляться українцем. І якщо міланський "Інтер" поки що просто продовжує стежити за прогресом українця, але англійський "Манчестер Юнайтед" вже готовий зробити "Бенфіці" пропозицію щодо гравця.

Анатолій Трубін на Євро-2024
Анатолій Трубін у матчі проти збірної Бельгії. Фото: Reuters/Leonhard Simon

"Червоні дияволи" шукають заміну Андре Онана, гра якого не задовольнила головного тренера команди Еріка Тен Хага. Оскільки нідерландський наставник залишився в англійському клубі, він уже формує список потенційних новачків.

"МЮ" готовий запропонувати за Трубіна 30 млн євро. Керівництво "Бенфіки" хоче отримати за воротаря трохи більше, але зрештою може погодитися на умову "червоних дияволів".

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Анатолій Трубін

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