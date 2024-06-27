Трубин начнет новый сезон в одном из самых титулованных клубов Европы

За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики
Руководство "Бенфики" готово рассмотреть предложения других клубов по трансферу голкипера сборной Украины Анатолия Трубина. Молодой футболист начнет новый сезон в другом чемпионате.
Трубин через несколько недель может оказаться в английской Премьер-лиге, сообщает Daily Star.
В сезоне 2024/2025 основным голкипером "Бенфики" будет Самуэль Соареш. Он заменит в стартовом составе Анатолия Трубина, который уже готовится к трансферу в другой клуб. Успешная игра украинца на Евро-2024 убедила потенциального покупателя в необходимости провести трансфер уже этим летом.
В каком клубе будет играть Трубин
Как минимум несколько известных команд интересуются украинцем. И если миланский "Интер" пока продолжает следить за прогрессом украинца, но английский "Манчестер Юнайтед" уже готов сделать "Бенфике" предложение по игроку.
"Красные дьяволы" ищут замену Андре Онана, игра которого не удовлетворило главного тренера команды Эрика Тен Хага. Поскольку нидерландский наставник остался в английском клубе, он уже формирует список потенциальных новичков.
"МЮ" готов предложить за Трубина 30 млн евро. Руководство "Бенфики" хочет получить за вратаря немного больше, но в итоге может согласиться на условие "красных дьяволов".
Напомним, Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба.
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