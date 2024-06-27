Трубин начнет новый сезон в одном из самых титулованных клубов Европы

Анатолий Трубин после вылета сборной Украины с Евро-2024. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Руководство "Бенфики" готово рассмотреть предложения других клубов по трансферу голкипера сборной Украины Анатолия Трубина. Молодой футболист начнет новый сезон в другом чемпионате.

Трубин через несколько недель может оказаться в английской Премьер-лиге, сообщает Daily Star.

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В сезоне 2024/2025 основным голкипером "Бенфики" будет Самуэль Соареш. Он заменит в стартовом составе Анатолия Трубина, который уже готовится к трансферу в другой клуб. Успешная игра украинца на Евро-2024 убедила потенциального покупателя в необходимости провести трансфер уже этим летом.

В каком клубе будет играть Трубин

Как минимум несколько известных команд интересуются украинцем. И если миланский "Интер" пока продолжает следить за прогрессом украинца, но английский "Манчестер Юнайтед" уже готов сделать "Бенфике" предложение по игроку.

Анатолий Трубин в матче против сборной Бельгии. Фото: Reuters/Leonhard Simon

"Красные дьяволы" ищут замену Андре Онана, игра которого не удовлетворило главного тренера команды Эрика Тен Хага. Поскольку нидерландский наставник остался в английском клубе, он уже формирует список потенциальных новичков.

"МЮ" готов предложить за Трубина 30 млн евро. Руководство "Бенфики" хочет получить за вратаря немного больше, но в итоге может согласиться на условие "красных дьяволов".

Напомним, Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба.

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