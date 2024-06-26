Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно arrow

Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

26 июня 2024 09:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко уйдет из Динамо в один из самых известных клубов Европы
Николай Шапаренко (слева) в матче против сборной Словакии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" готовится к уходу одного из лидеров линии полузащиты команды. Футболист сборной Украины Николай Шапаренко может уйти из клуба уже этим летом. 

"Динамо" согласится продать Шапаренко, если получит выгодное предложение по игроку, сообщает Stern

Читайте также:

Николай Шапаренко перенес тяжелую травму в прошлом сезоне, но успел восстановиться и снова стал одним из лидеров "Динамо". Именно хавбек киевской команды забил первый гол сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. 

Шапаренко готовится уйти из "Динамо" 

Контракт 25-летнего игрока с киевским клубом действует еще год. "Бело-синие" собираются продать Шапаренко, которым давно интересуются команды из Англии, Франции и Испании. Недавно появился еще один претендент на полузащитника сборной Украины. 

Интерес к Шапаренко проявляется дортмундская "Боруссия". Этим летом немецкий клуб вынужден расстаться с некоторыми полузащитниками, и главный тренер команды Нури Шахин хотел бы видеть в Дортмунде хавбека сборной Украины. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

"Боруссия" хочет взять Шапаренко в аренду сроком на сезон с возможностью выкупа его контракта через год. Дортмундцы будут готовы заплатить за украинца 15 млн евро. 

В сезоне 2023/2024 Шапаренко провел в "Динамо" 26 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. 

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024. 

Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно. 

Мудрик установил уникальное достижение на Евро-2024 — о чем речь. 

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ — детали. 

"Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер. 

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Динамо
Футбол трансферы
Николай Шапаренко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны