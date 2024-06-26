Шапаренко уйдет из Динамо в один из самых известных клубов Европы

Николай Шапаренко (слева) в матче против сборной Словакии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Руководство киевского "Динамо" готовится к уходу одного из лидеров линии полузащиты команды. Футболист сборной Украины Николай Шапаренко может уйти из клуба уже этим летом.

"Динамо" согласится продать Шапаренко, если получит выгодное предложение по игроку, сообщает Stern.

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Николай Шапаренко перенес тяжелую травму в прошлом сезоне, но успел восстановиться и снова стал одним из лидеров "Динамо". Именно хавбек киевской команды забил первый гол сборной Украины на чемпионате Европы по футболу.

Шапаренко готовится уйти из "Динамо"

Контракт 25-летнего игрока с киевским клубом действует еще год. "Бело-синие" собираются продать Шапаренко, которым давно интересуются команды из Англии, Франции и Испании. Недавно появился еще один претендент на полузащитника сборной Украины.

Интерес к Шапаренко проявляется дортмундская "Боруссия". Этим летом немецкий клуб вынужден расстаться с некоторыми полузащитниками, и главный тренер команды Нури Шахин хотел бы видеть в Дортмунде хавбека сборной Украины.

Николай Шапаренко в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

"Боруссия" хочет взять Шапаренко в аренду сроком на сезон с возможностью выкупа его контракта через год. Дортмундцы будут готовы заплатить за украинца 15 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Шапаренко провел в "Динамо" 26 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

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