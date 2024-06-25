Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик установил уникальное достижение на Евро-2024 — о чем речь arrow

Мудрик установил уникальное достижение на Евро-2024 — о чем речь

25 июня 2024 15:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик установил рекорд сборной Украины на Евро-2024
Михаил Мудрик в матче со сборной Румынии. Фото: Reuters/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик еще не забил гол на Евро-2024, но уже попал в рейтинг лучших игроков турнира. Сразу несколько показателей игры футболиста позволили ему стать самым опасным исполнителем в составе "сине-желтых". 

Именно Мудрик создал наибольшее количество опасных моментов у ворот соперников сборной Украины, сообщает "Трибуна". 

Читайте также:

Статистический портал Opta подвел итоги двух туров группового этапа чемпионата Европы по футболу. Михаил Мудрик вошел практически во все рейтинги игроков, которые имеют отношение к атакам своих команд. 

Достижение Мудрика 

В общем рейтинге лучших футболистов турнира полузащитник "Челси" занимает 18 место. Украинец расположился выше Н'Голо Канте, Джуда Беллингема и многих других звезд мирового футбола. 

Мудрик оказался в тройке лучших игроков по количеству ожидаемых голевых передач. Михаил действительно создал немало моментов в двух первых матчах, но партнеры по сборной Украины не сумели их реализовать.

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

 

Мудрик является лидером "сине-желтых" по количеству ударов по воротам, попаданию в створ и по ключевым передачам. Что касается дриблинга, то на счету Михаила в среднем 2,5 попытки обыграть соперника за матч. При этом 63% попыток дриблинга украинца оказываются успешными. Это такой же уровень, как у Ламина Ямала из Испании или Букайо Сака из Англии. 

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

"Жирона" решила, где будет играть Цыганков в следующем сезоне.

"Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер. 

Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно. 

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
рекорд
Михаил Мудрик
Евро-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление