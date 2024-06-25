Мудрик установил рекорд сборной Украины на Евро-2024

Мудрик установил уникальное достижение на Евро-2024 — о чем речь
Вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик еще не забил гол на Евро-2024, но уже попал в рейтинг лучших игроков турнира. Сразу несколько показателей игры футболиста позволили ему стать самым опасным исполнителем в составе "сине-желтых".
Именно Мудрик создал наибольшее количество опасных моментов у ворот соперников сборной Украины, сообщает "Трибуна".
Статистический портал Opta подвел итоги двух туров группового этапа чемпионата Европы по футболу. Михаил Мудрик вошел практически во все рейтинги игроков, которые имеют отношение к атакам своих команд.
Достижение Мудрика
В общем рейтинге лучших футболистов турнира полузащитник "Челси" занимает 18 место. Украинец расположился выше Н'Голо Канте, Джуда Беллингема и многих других звезд мирового футбола.
Мудрик оказался в тройке лучших игроков по количеству ожидаемых голевых передач. Михаил действительно создал немало моментов в двух первых матчах, но партнеры по сборной Украины не сумели их реализовать.
Мудрик является лидером "сине-желтых" по количеству ударов по воротам, попаданию в створ и по ключевым передачам. Что касается дриблинга, то на счету Михаила в среднем 2,5 попытки обыграть соперника за матч. При этом 63% попыток дриблинга украинца оказываются успешными. Это такой же уровень, как у Ламина Ямала из Испании или Букайо Сака из Англии.
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