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Мудрик встановив унікальне досягнення на Євро-2024 — про що йдеться

25 червня 2024 15:37
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Мудрик встановив рекорд збірної України на Євро-2024
Михайло Мудрик у матчі зі збірною Румунії. Фото: Reuters/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик ще не забив гол на Євро-2024, але вже потрапив до рейтингу найкращих гравців турніру. Одразу декілька показників гри футболіста дозволили йому стати найнебезпечнішим виконавцем у складі "синьо-жовтих".

Саме Мудрик створив найбільшу кількість небезпечних моментів біля воріт суперників збірної України, повідомляє "Трибуна".

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Статистичний портал Opta підбив підсумки двох турів групового етапу чемпіонату Європи з футболу. Михайло Мудрик увійшов практично до всіх рейтингів гравців, які мають відношення до атак своїх команд.

Досягнення Мудрика

У загальному рейтингу найкращих футболістів турніру півзахисник "Челсі" посідає 18 місце. Українець розташувався вище за Н'Голо Канте, Джуда Беллінгема та багатьох інших зірок світового футболу.

Мудрик опинився у трійці найкращих гравців за кількістю очікуваних гольових передач. Михайло справді створив чимало моментів у двох перших матчах, але партнери зі збірної України не зуміли їх реалізувати.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

 

Мудрик є лідером "синьо-жовтих" за кількістю ударів по воротах, попаданням у ворота і за ключовими передачами. Щодо дриблінгу, то на рахунку Михайла в середньому 2,5 спроби обіграти суперника за матч. При цьому 63% спроб дриблінгу українця виявляються успішними. Це такий самий рівень, як у Ламіна Ямала з Іспанії чи Букайо Сака з Англії.

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спорт
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Збірна України з футболу
рекорд
Михайло Мудрик
Євро-2024

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