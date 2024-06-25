Мудрик встановив рекорд збірної України на Євро-2024

Мудрик встановив унікальне досягнення на Євро-2024 — про що йдеться
Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик ще не забив гол на Євро-2024, але вже потрапив до рейтингу найкращих гравців турніру. Одразу декілька показників гри футболіста дозволили йому стати найнебезпечнішим виконавцем у складі "синьо-жовтих".
Саме Мудрик створив найбільшу кількість небезпечних моментів біля воріт суперників збірної України, повідомляє "Трибуна".
Статистичний портал Opta підбив підсумки двох турів групового етапу чемпіонату Європи з футболу. Михайло Мудрик увійшов практично до всіх рейтингів гравців, які мають відношення до атак своїх команд.
Досягнення Мудрика
У загальному рейтингу найкращих футболістів турніру півзахисник "Челсі" посідає 18 місце. Українець розташувався вище за Н'Голо Канте, Джуда Беллінгема та багатьох інших зірок світового футболу.
Мудрик опинився у трійці найкращих гравців за кількістю очікуваних гольових передач. Михайло справді створив чимало моментів у двох перших матчах, але партнери зі збірної України не зуміли їх реалізувати.
Мудрик є лідером "синьо-жовтих" за кількістю ударів по воротах, попаданням у ворота і за ключовими передачами. Щодо дриблінгу, то на рахунку Михайла в середньому 2,5 спроби обіграти суперника за матч. При цьому 63% спроб дриблінгу українця виявляються успішними. Це такий самий рівень, як у Ламіна Ямала з Іспанії чи Букайо Сака з Англії.
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