У Жироні ухвалили рішення щодо кар'єри Циганкова

Жирона вирішила, де гратиме Циганков наступного сезону
Віктор Циганков є одним із футболістів збірної України, які входять до списку трансферних цілей європейських клубів. "Жирона", за яку виступає півзахисник, уже отримала пропозицію про його перехід.
У каталонському клубі ретельно обдумали рішення про майбутнє Циганкова, повідомляє Mundo Deportivo.
Минулий сезон став одним із найуспішніших у кар'єрі Віктора Циганкова. Український футболіст провів у "Жироні" 36 матчів, у яких забив 8 м'ячів та зробив 7 результативних передач. Півзахисник допоміг каталонцям здобути бронзову нагороду та вперше в історії клубу пробитися до Ліги чемпіонів.
Де гратиме Циганков
Успішна гра українського футболіста привернула до нього увагу багатьох європейських клубів на чолі з мюнхенською "Баварією". Англійська "Астон Вілла" вже надіслала запит "Жироні" з приводу трансферу Циганкова.
Проте каталонці хочуть, щоб Віктор продовжив кар'єру у "Жироні". Сам футболіст теж не бажає залишати свою команду. У нього склалися добрі стосунки з головним тренером "Жирони" Мічелом Санчесом. Хавбек хоче зіграти у складі своєї команди у Лізі чемпіонів. До того ж сім'ї Циганкова добре в Каталонії.
Після закінчення чемпіонату Європи український футболіст може продовжити контракт із "Жироною".
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