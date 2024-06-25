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Жирона вирішила, де гратиме Циганков наступного сезону

25 червня 2024 12:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Жироні ухвалили рішення щодо кар'єри Циганкова
Віктор Циганков та Артем Довбик у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Віктор Циганков є одним із футболістів збірної України, які входять до списку трансферних цілей європейських клубів. "Жирона", за яку виступає півзахисник, уже отримала пропозицію про його перехід.

У каталонському клубі ретельно обдумали рішення про майбутнє Циганкова, повідомляє Mundo Deportivo.

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Минулий сезон став одним із найуспішніших у кар'єрі Віктора Циганкова. Український футболіст провів у "Жироні" 36 матчів, у яких забив 8 м'ячів та зробив 7 результативних передач. Півзахисник допоміг каталонцям здобути бронзову нагороду та вперше в історії клубу пробитися до Ліги чемпіонів.

Де гратиме Циганков

Успішна гра українського футболіста привернула до нього увагу багатьох європейських клубів на чолі з мюнхенською "Баварією". Англійська "Астон Вілла" вже надіслала запит "Жироні" з приводу трансферу Циганкова.

Віктор Циганков
Віктор Циганков перед матчем збірної України Фото: скриншот Megogo

Проте каталонці хочуть, щоб Віктор продовжив кар'єру у "Жироні". Сам футболіст теж не бажає залишати свою команду. У нього склалися добрі стосунки з головним тренером "Жирони" Мічелом Санчесом. Хавбек хоче зіграти у складі своєї команди у Лізі чемпіонів. До того ж сім'ї Циганкова добре в Каталонії.

Після закінчення чемпіонату Європи український футболіст може продовжити контракт із "Жироною".

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Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ.

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